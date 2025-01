Horóscopo do dia de hoje, 07/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta terça, 07/01, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

A liberdade não é absoluta nesta parte do caminho, mas isso não significa que você só tenha obstruções para administrar É importante olhar através das limitações, focando sua mente no que anseia experimentar.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

As palavras têm o poder de mobilizar emoções inesperadas, e, por isso, quando algo é dito, já é tarde demais para retirá-lo ou fingir que não foi dito. No entanto, existem palavras que também têm o poder de apaziguar.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

O que é seu precisa de cuidados, pois as pessoas marcam seus territórios e, muitas vezes, cobiçam o que é dos outros. Cuide do que considerar sua propriedade, lembrando-se sempre de que pessoas não são propriedades.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Pode parecer que não há nada de errado, mas há momentos em que a alma se irrita com detalhes que, muitas vezes, passam despercebidos pelos outros, mas que, para você, se tornam extremamente notáveis.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Se tivéssemos plena consciência de nossos atos, provavelmente evitaríamos muitos erros. Contudo, grande parte do tempo, somos inconscientes de nossas atitudes e do que realmente está por trás do que falamos, o que, muitas vezes, resulta em um "gol contra".

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

A necessidade de segurança entra em conflito com o desejo de se aventurar. Quanto mais você quer se arriscar, mais a segurança parece importante e prevalente sobre a excitação da aventura. É uma gangorra de sentimentos.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

A vontade de que tudo dê certo é legítima, mas nada acontece corretamente quando a pressa entra em cena. É necessário dar tempo ao tempo, mesmo que sua alma não tenha paciência para esperar. Há questões que estão além do seu controle.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

A inveja nunca é algo saudável, mas ela surge de qualquer forma, pois não é um sentimento que pode ser controlado ou forçado; ela apenas acontece, e isso é algo com o qual devemos lidar.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Talvez sem querer ou até de forma intencional, você acaba tocando em pontos sensíveis que seria melhor deixar em paz, pois eles provocam reações intensas e passionais. Administre essas situações com sabedoria.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Às vezes, mesmo sem expressar nada, você acaba incomodando alguém apenas pela sua presença. Não leve isso para o lado pessoal, porque o problema não é você, mas sim a pessoa em questão.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

O estímulo positivo que você recebe das pessoas é benéfico, desde que não leve você a assumir responsabilidades que não são suas. Cuide para que a generosidade dos outros não nublar seu julgamento, pois as pessoas sabem como manipular situações.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Seja comedido com suas palavras. Mesmo que tenha toda a razão, tentar esclarecer pessoas que não pediram por isso geralmente leva a resultados negativos. Melhor evitar tomar esse tipo de iniciativa.