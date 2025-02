Horóscopo do dia de hoje, 06/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta quinta, 06/02, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

A sorteada para lidar com a situação foi a sua alma. Mesmo que você acredite que certos assuntos não sejam de sua responsabilidade, assuma o compromisso de resolvê-los. Esse é o caminho.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Os temores que perturbam sua alma são mínimos, mas suas sombras se projetam de forma grandiosa, dando a impressão de serem gigantes. Desenvolva uma percepção mais equilibrada, pois o que realmente tem grandeza é sua alma.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

O entendimento é possível, pois, ainda que as razões da discórdia sejam profundas e pareçam intransponíveis, tudo depende da boa vontade das pessoas envolvidas para seguir em frente.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Sempre há solução, desde que todos os envolvidos tenham a intenção genuína de resolver os problemas, em vez de se prenderem a suas próprias razões e perpetuarem um conflito sem fim.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Se quiser resolver pendências, agora é um momento favorável para colocar na mesa aqueles temas difíceis que todos evitam, buscando soluções que beneficiem a todos os envolvidos.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Em vez de se deixar intimidar, abrace o espírito de aventura e enfrente os desafios de mãos vazias, sem armas, mesmo que pareça uma batalha perdida. Confie em sua presença de espírito e, mais uma vez, você vencerá.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

O mundo não melhora porque, ao invés de se ajudarem, as pessoas vêm se tratando com mais dureza do que o habitual. O mundo não é uma abstração; ele existe porque as pessoas existem.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Nada precisa ser complicado. Basta organizar sua rotina de forma que tudo o que você precisa esteja acessível. Com os instrumentos certos à mão e bem utilizados, você se aproxima diariamente de seus objetivos.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Se tudo estivesse fluindo bem no mundo e não houvesse esse cenário instável se desenhando, você poderia desfrutar livremente dos bons momentos que merece. No entanto, as coisas seguem o curso que seguem.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Está fácil se assustar — notícias, pessoas, ruídos crescentes, tudo parece fora de sintonia, e sua alma sente isso. Evite se prender ao medo; enfrente-o e atravesse esse sentimento.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Há emoções que ficaram presas na garganta, e nem sempre são negativas. Muitas vezes, sua alma não encontra o momento certo para expressar sua beleza e generosidade. Agora é a hora de se expressar.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

O essencial é não tornar a angústia tão familiar a ponto de se apegar a ela como se fosse uma tábua de salvação. Na verdade, ela é a âncora que impede seu progresso. Trate sua angústia com indiferença.