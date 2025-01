Horóscopo do dia de hoje, 06/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta segunda, 06/01, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

As projeções que sua mente faz sobre o futuro estão mais fantasiosas agora. Isso não significa que sejam negativas, mas exigem cuidado, pois são desafiadoras de executar.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Sentir empatia nem sempre indica algo profundo a ser explorado entre as pessoas envolvidas. Às vezes, a empatia é apenas um momento passageiro, que deve ser aproveitado e depois deixado para trás.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Quem tem boca tem opinião, e quem tem coração sempre tem uma dica para oferecer, mesmo sem garantia de que essa dica funcione. É sobre isso.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Aos poucos, tudo se constrói. Por isso, manter a rotina é essencial, mesmo que ela traga tédio. Apesar de não ser emocionante, é ela que cria a base para algo maior. Ou será que não?

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Invisível e sutil, a imaginação tem o poder de produzir resultados concretos, pois mobiliza o corpo para se preparar para as aventuras que propõe, mesmo que elas nunca aconteçam. É assim que funciona.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

As pessoas certas existem, mas estão misturadas com as erradas, e no início é difícil distingui-las. Por isso, transitar pelo mundo social com discrição é a melhor estratégia.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Momentos de desconexão, como os "brancos", parecem transportar você para outra dimensão. Isso seria ótimo se não houvesse tantos assuntos a organizar. Esses lapsos podem atrapalhar bastante.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Alguns desejos são mais gratificantes na imaginação do que na prática. Por isso, use o discernimento para evitar que a imaginação coloque em movimento algo que pode acabar em frustração.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Você não pode oferecer esclarecimentos a quem não os pediu. Este é o momento de perceber quando seguir em frente e quando parar antes de criar uma grande confusão.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Planos feitos em silêncio parecem mais perfeitos do que realmente são. Mesmo que prefira manter seus projetos em sigilo, é importante conversar com alguém para refiná-los.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

De forma geral, as pessoas constroem territórios mentais, emocionais e físicos ao seu redor. Conflitos surgem quando esses territórios são invadidos, mesmo que sem intenção.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Ideias abundam, mas o que falta são braços para concretizá-las. Comece pelos seus próprios braços, que respondem ao intelecto, e transforme cada dia em um passo em direção aos seus objetivos.