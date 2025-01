Horóscopo do dia de hoje, 05/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo neste domingo, 05/01, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

O torpor vai se dissipando, dando lugar a um desejo urgente de entrar em ação o quanto antes, para começar a construir um destino libertador. Esse destino não é fácil, mas sempre está ao alcance da humanidade.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

As pessoas são boas companhias até certo ponto, pois quando sua alma começa a se cansar do barulho e da distração, as mesmas pessoas e situações podem se tornar estressantes. Saiba a hora de se afastar.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Alinhe seus interesses práticos com os relacionamentos disponíveis para abrir portas e oferecer ajuda no caminho. Tenha em mente que o que você quer não pode ser realizado sem apoio. Apenas com ele será possível.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Agora é o momento de tirar as ideias da teoria e colocá-las em prática, mesmo que seja para descartá-las se não se mostrarem viáveis. Esse é o processo que sua alma precisa gerenciar neste momento.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Os humores pesados começam a se dissipar e sua alma retorna à clareza, uma condição mais adequada para o momento, já que o ano está se mostrando vibrante, cheio de tarefas a serem administradas. Lucidez e bom humor são essenciais.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

De vez em quando surgem desejos intensos, como fantasias na mente, carregadas de emoções fortes e que, por isso, não devem ser descartadas de imediato. Você vai investir nelas?

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Quando as pessoas são receptivas à sua presença e escutam atentamente seus pedidos e sugestões, esse é o melhor cenário possível, embora nem sempre disponível. Agora, no entanto, uma janela de oportunidade se abre.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Menos diversão e mais foco nas questões produtivas que ficaram pendentes no ano passado e que agora precisam ser retomadas, pois ainda possuem potencialidades que devem ser exploradas.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

O período de contenção chegou ao fim, e agora, ao menos temporariamente, sua alma pode se dedicar ao que mais gosta, se precipitar em direção ao desconhecido e buscar aventuras excitantes, mesmo que não resultem em nada concreto.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Muito barulho por nada é algo comum entre as pessoas, pois elas costumam criar narrativas emocionais que prometem grandes experiências, mas que, na prática, se mostram insustentáveis.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

É necessário perder o controle para perceber o real valor de manter tudo sob domínio. Não há nada de patológico em querer controlar tudo o que diz respeito a você; esse desejo é importante e, além disso, é humano.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Erros acontecem constantemente e, além de serem naturais na experiência humana, se bem aproveitados, podem se transformar em momentos de bom humor, proporcionando risadas que aliviam e trazem leveza.