Horóscopo do dia de hoje, 04/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo deste sábado, 04/01, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Continue a desenvolver seus planos visionários para o futuro, pois, mesmo que pareçam impossíveis de realizar, tudo se resume à sua perspectiva e, principalmente, à confiança que você deposita em seus próprios planos.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Trocar ideias com uma mente aberta é essencial, assim como os exercícios físicos que você faz para manter seu corpo forte e flexível. Isso revitaliza sua mente sem grandes esforços. Siga em frente.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Da dor que as dificuldades causaram, surge a esperança, não apenas como uma visão ingênua sobre o futuro, mas como um lembrete de que a vida é eterna, não importa quantas vezes a enfrentemos.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Incentive o entusiasmo das pessoas ao seu redor, mesmo que, no fundo, sua alma veja isso como algo ilusório que pode não dar certo. Não seria sábio desmotivar o entusiasmo alheio. Melhor incentivar a energia positiva.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Diante das complexidades do ano passado e das que estão por vir, nada melhor do que usar o discernimento para identificar o que realmente importa e o que pode ser descartado.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Evite fazer as coisas sozinho. Embora as pessoas possam complicar os cenários, elas também tornam as alegrias mais intensas e proporcionam um aprendizado valioso sobre a vida.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

As coisas simples e como as pessoas se relacionam com elas revelam muito sobre como a humanidade se complica sem necessidade. Sempre há tantas coisas boas e diferentes para desfrutar.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Muitas conversas são superficiais e sem substância, cheias de entusiasmo que as tornam atraentes, mas apenas algumas dessas conversas realmente valem a pena.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Opte pelo que é mais seguro neste momento, pois, apesar das opções mais excitantes e barulhentas, o melhor para sua alma agora são as escolhas mais tranquilas e seguras.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Tudo o que estiver engasgado em sua garganta precisa ser dito, não apenas para aliviar sua alma, mas também para esclarecer os relacionamentos. O entendimento está ao seu alcance.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Há muito barulho à sua volta, mas o maior é o da sua mente, cheia de pensamentos aleatórios que, embora pareçam importantes, na realidade não significam nada. Respire fundo e liberte-se desses pensamentos.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Socializar vale a pena, pois você encontrará oportunidades de expandir sua compreensão sobre os acontecimentos e sobre como as pessoas pensam de maneira diferente, sem que isso precise entrar em conflito com suas próprias ideias.