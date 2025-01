Horóscopo do dia de hoje, 03/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta sexta, 03/01, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Modere seu comportamento, mas não deixe passar em branco aquilo que sua alma considerar uma ofensa. O cenário é complexo, mas você possui todas as ferramentas para lidar com ele sabiamente. Saiba quando frear e quando acelerar.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Se você estivesse sempre no conforto e segurança que deseja, talvez não se motivasse a fazer nada além de aproveitar o regozijo eterno. As tensões surgem para tirá-lo da zona de conforto e impulsioná-lo a crescer.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Algumas coisas precisam ser ditas, mas é essencial que isso seja feito da maneira mais cordial possível. O ambiente está inflamado, e qualquer pequeno deslize pode desencadear emoções difíceis de acalmar depois.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Não é necessário fazer movimentos bruscos agora, mesmo que as tentações sejam grandes e as pessoas, tensas e desorientadas, o pressionem. Mantenha a cabeça e o coração em seus devidos lugares e siga em frente.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Basta alguém começar a medir forças para que outros se sintam tentados a participar do jogo. Isso não é nem bom nem ruim, a menos que seja necessário acalmar os ânimos em prol de algo maior. Será essa a melhor escolha?

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Se você olhar para dentro da alma, encontrará ressentimentos, como todo ser humano carrega em maior ou menor grau. A questão não é se envergonhar disso, mas garantir que esses sentimentos não atrapalhem o resto da sua vida.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

A complexidade dos relacionamentos é proporcional às suas expectativas em relação a eles. Quando não há pretensões, tudo flui com mais liberdade e leveza. Interesses e ambições trazem tensões difíceis de gerenciar.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Os acontecimentos se precipitam e as pessoas perdem o controle, como sempre acontece. A diferença, desta vez, é que você pode manter o controle e agir com mais discernimento. Use isso a seu favor.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Às vezes, a paciência se esgota diante das atitudes e demandas das pessoas. Perder as estribeiras pode até parecer legítimo, mas os resultados dessa reação costumam ser pouco vantajosos. Pense bem antes de agir.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

A vontade de chutar o balde é grande, mas isso desencadearia forças que seriam difíceis de conter depois. É mais sábio manter a calma e tomar as atitudes mais ponderadas possíveis diante da estupidez alheia.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Quando as pessoas estão com medo, tornam-se hostis e agressivas para mascarar sua vulnerabilidade. Apesar de sua fragilidade, essas pessoas podem provocar situações que você precisará enfrentar com firmeza.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

As tensões já são conhecidas, mas algo novo emerge do fundo da sua alma: uma forma diferente de encará-las, sem ressentimentos, com boa vontade e disposição para fazer o necessário para se libertar delas.