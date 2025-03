Horóscopo do dia de hoje, 02/03: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo neste domingo, 02/03, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Em vez de revelar completamente suas intenções, procure fazer sugestões e comentários que pareçam ser de outras pessoas. Isso ajudará a avaliar as reações antes de tomar decisões importantes. Dessa forma, você amadurece suas propostas de maneira mais eficaz.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Lidar com certas pessoas pode ser frustrante, mas elas estão presentes e não mostram sinais de desaparecer. Por isso, vale a pena aceitar as condições do momento e fazer o melhor possível com os recursos e situações que tem à disposição.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

O importante é agir, independentemente de ser certo ou errado. Mesmo que seja domingo, aproveite para se organizar e concluir tarefas que vem procrastinando. Hoje é um excelente dia para colocar tudo em ordem e retomar o controle das suas atividades.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Quanto mais você sabe, mais cauteloso fica em relação à natureza das pessoas ao seu redor, até mesmo as mais próximas. Às vezes, a sensação é de que seria melhor não saber de nada, mas o fato é que agora é tarde para voltar atrás. A realidade é como é.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Algumas pequenas revisões podem ser necessárias, mas nada que exija grandes mudanças de direção. Mantenha o foco nos seus objetivos e aceite o que está acontecendo, pois ninguém tem total controle sobre os acontecimentos.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Todos fazem julgamentos, mesmo que moralmente questionáveis, pois a mente humana precisa avaliar a realidade para tomar decisões. O problema é que nem sempre as conclusões são as mais corretas, então é importante refletir antes de agir.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Apesar das dificuldades e do desgaste que o mundo pode provocar, continue apostando nos seus projetos. Mesmo com obstáculos inesperados, manter o bom humor e a determinação será essencial para superar qualquer desafio com sucesso.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Para não se perder em meio às diversas opções que a vida oferece, mantenha a calma e evite cair em armadilhas ilusórias. Lembre-se de que, por trás de cada encanto, pode existir um golpe à espreita. Fique atento!

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Quando tudo parecer fácil demais, desconfie. Se tudo está acontecendo sem esforço, pode ser um sinal de que algo não está certo. Embora não seja necessário desconfiar de todos, use o bom senso e mantenha a mente alerta para qualquer sinal de alerta.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Algumas coisas vão permanecer, enquanto outras serão afastadas da sua vida, inclusive pessoas. Este é o momento de criar uma verdadeira transformação em seu destino e assumir o controle da situação para mudar aquilo que não te serve mais.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Para que você se sinta verdadeiramente confortável, não basta um cenário físico ideal. É fundamental que seus relacionamentos também tragam conforto, permitindo que você se expresse de forma livre e autêntica.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

O valor real dos seus projetos não está apenas no retorno financeiro, embora ele seja relevante. O verdadeiro valor está na clareza das suas visões e na sua crença nelas. Acredite no que está construindo e confie na sua jornada.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)