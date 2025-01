Horóscopo do dia de hoje, 02/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta quinta, 02/01, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Situação complexa para sua alma administrar. Apesar de ser recomendável promover paz e entendimento, há momentos em que se torna necessário partir para a agressão antes que um abuso ocorra.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Por que alguém sairia de sua zona de conforto? Todos buscamos o maior conforto possível, mas, se permanecermos tempo demais acomodados, corremos o risco de deixar de evoluir pelas experiências.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Melhor assumir o papel de apaziguar os ânimos do que alimentar a fogueira das vaidades, que agora querem ser satisfeitas ao mesmo tempo. Procure não se deixar enredar nessa trama complicada.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Razões e circunstâncias tensas podem surgir, mas isso não precisa alterar seu humor. É possível navegar em águas turbulentas mantendo certo controle da situação, e essa é a condição em que você se encontra.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

A competição está lentamente sendo substituída pela colaboração e compreensão mútua, mas esse é um processo que ainda pode levar milhares de anos. Enquanto isso, a medição de forças ainda domina os relacionamentos.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Nem tudo que seria ideal está ao seu alcance, mas isso não deve se tornar objeto de ressentimento neste momento. Entrar nessa vibração seria fácil, mas sair dela depois seria quase impossível.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Os humanos são seres complexos, repletos de emoções ambíguas e pensamentos conflitantes. Ainda assim, são com essas entidades que você precisa construir seu destino, lembrando que você também é uma delas.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Não há necessidade de se precipitar em direção às demandas das pessoas desassossegadas ao seu redor. Preserve sua presença de espírito e aja com calma para tomar decisões melhores.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Reflita: será mesmo necessário reagir com impaciência diante dos absurdos que as pessoas provocam? Não seria mais sábio manter o equilíbrio e agir com justiça e sabedoria? Pense nisso.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Nada se perde, tudo se transforma, mas algumas coisas se estragam no processo e ficam inúteis. Reciclar é sempre possível, mas a questão é: vale mesmo a pena apostar nessa reciclagem?

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Quando sua alma se sentir ameaçada, procure conscientemente dar um tempo antes de reagir. Cada segundo que você ganhar será essencial para oferecer uma resposta mais ponderada e eficiente.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

As tensões não são novas, mas como sua alma está fora de equilíbrio, resultado do barulho das festividades, elas parecem surgir do nada. São tensões antigas; o novo está nas atitudes que você pode tomar agora.