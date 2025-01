Horóscopo do dia de hoje, 01/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta quarta, 01/01, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

O impulso para socializar veio após as festividades, mas isso não significa que você perdeu algo. Pelo contrário, agora você poderá socializar de forma muito mais eficiente, já que as pessoas refletem melhor fora do clima festivo.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

A sensação de alegria deve perdurar, pois as perspectivas são inspiradoras. Embora as mesmas preocupações de sempre logo retornem, é possível manter uma dose de felicidade ao longo do ano todo.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Há muito mais ocorrendo entre o céu e a terra do que as aparências revelam. Sua alma despertou lúcida para o novo ano, decidida a explorar os mistérios. Esse é o início de uma jornada longa e rica. Avante.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Sentimentos ambíguos emergem das profundezas da alma. Por um lado, parece que tudo está bem, mas, por outro, há questões que apenas aparentam estar em ordem. Essas passarão, trazendo aprendizado e aperfeiçoamento.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Cercar-se de boas pessoas é um dos melhores planos para alcançar bem-estar e sua melhor versão. Conecte-se com pessoas positivas, e elas naturalmente substituirão aquelas que já não contribuem tanto.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

O ano mal começou, e sua alma já identifica potenciais ocultos nas experiências vividas. Isso é um ótimo presságio para o ano que está iniciando, que promete trazer aventuras interessantes.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

O entusiasmo que você sente agora pode acompanhar todos os dias do ano que começa, mas para isso, deve ser independente das circunstâncias, resultando de um estado interior da alma.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Um local seguro e confortável é tudo o que sua alma precisa neste início de ano, para refletir tranquilamente sobre os eventos recentes e projetar mentalmente o futuro que deseja construir.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

O contraste entre os sentimentos da noite anterior e os de agora evidencia a complexidade dos relacionamentos humanos. Use isso a seu favor, para compreender melhor e aprimorar suas interações.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Embora não haja prova concreta de que nada acontece ao acaso, sua alma intui uma ordem por trás do caos. Confie nesse pressentimento, pois ele é sua melhor evidência para seguir adiante.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Esperar por grandes acontecimentos é natural e humano. Contudo, existe uma atitude ainda mais legítima: não esperar por nada nem ninguém, mas agir para realizar o que deseja.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

As reflexões que surgem no silêncio que contrasta com a noite de réveillon são preciosas para construir uma relação mais sincera com sua alma. A partir disso, o melhor destino se revelará.