Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, terça-feira (28/06)

O horóscopo do dia desta terça-feira (28/06) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

A Lua junto com o Sol tende a levar à troca de calor humano e ao apoio mútuo. Cuidado para não assumir contratempos que não são seus, como alerta Júpiter tensionado. O momento pode oportunizar melhorias em casa e também atividades em parceria com o entorno imediato.

Touro (21/04 - 20/05)

Tente evitar condicionar sua vida às opiniões do entorno, como alerta a tensão com Júpiter. A área comunicativa recebe a Lua Nova, o que tende a dar energia ao pensamento, além de oportunizar troca de ideias com pessoas que possam contribuir com seus interesses.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

É importante não agir sem ter estudado previamente, já que a Lua entra em tensão com Júpiter. Suas habilidades práticas tendem a ficar em destaque agora, te levando a buscar novos usos para os recursos que tem e a ampliar seu interesse por investimentos financeiros.

Câncer (21/06 - 22/07)

Dada a tensão com Júpiter, sua vitalidade está em alta, como aponta o encontro da Lua com o Sol. Contudo, circunstâncias complicadas tendem a testar seu equilíbrio emotivo. A fase tende a fazer você renovar seu compromisso com a felicidade, deixando-lhe mais disposto a lutar por seus sonhos.

Leão (23/07 - 22/08)

Busque não se deixar limitar pelo pessimismo, cultivando serenidade, como alerta Júpiter tensionado. A passagem da Lua Nova pelo setor de crise e seu encontro com o Sol pode lhe levar a encarar antigos problemas sob outras perspectivas, o que lhe ajuda a definir estratégias mais amplas.

Virgem (23/08- 22/09)

Novas parcerias podem tomar corpo. Portanto, procure nutri-las. Força e união tendem a marcar suas relações com a Lua Nova em equilíbrio com o Sol, o que favorece ações coletivas. Júpiter tensionado alerta para a necessidade de preservar aspectos da vida privada que não precisam ser expostos.

Libra (23/09 - 22/10)

Procure saber lidar com a concorrência que pode ser desleal, mantendo sigilo quando necessário. Estímulos profissionais tendem a aflorar com a Lua Nova no setor do trabalho, fazendo-lhe exercitar suas competências e ir atrás de novas oportunidades, visto o encontro com o Sol.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Devido à tensão com Júpiter, mesmo que o dia se mostre difícil, tente se manter firme em seus propósitos. Os horizontes existenciais se expandem com a Lua Nova no setor espiritual, renovando sua fé na vida e sua disposição para lutar por seus ideais, visto que o referido astro encontra o Sol.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Este não é um momento sociável, mas sim de quietude, devido às tensões da Lua com Júpiter. O setor íntimo tende a evidenciar uma fase de transformação pessoal, o que acaba lhe permitindo superar questões mal resolvidas e também se fortalecer interiormente.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Procure evitar criar expectativas que sejam difíceis de serem atendidas, devido a Júpiter tensionado. Um resgate de afinidades pode aflorar em seus relacionamentos com a Lua Nova, o que tende a lhe fazer renovar os laços afetivos e de confiança com as pessoas queridas.

Aquário (21/01 - 19/02)

Seu olhar tende a se expandir para o que ser otimizado, pois a Lua encontra o Sol, mas evite fazer mudanças que impactem na rotina alheia, devido à tensão com Júpiter. A fase pode evidenciar um momento favorável para inserir práticas no dia a dia que nutram sua vitalidade e lhe motivem.

Peixes (20/02 - 20/03)

Busque evitar que a empolgação lhe faça gastar excessivamente, como alerta a tensão com Júpiter. O resgate de prazeres associado à Lua Nova pode ajudar com sua autoestima e lhe deixar socialmente descontraído, favorecendo o trato humano, pois o referido astro encontra o Sol.