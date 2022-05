Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, segunda-feira (23/05)

O horóscopo do dia desta segunda-feira (23/05) traz as previsões, dicas e alertas para o seu signo. Confira:

Áries (21/03 - 20/04)

Conte com poder de negociação e movimente a vida numa direção mais atraente. Planos de expansão ganharão força nesta semana, que trará oportunidades na carreira e novos relacionamentos. Se uma porta se fechar, outra se abrirá imediatamente. Resolva uma pendência financeira ou melhore condições de um contrato profissional. As comunicações estarão abertas!

Touro (21/04 - 20/05)

A volta de Mercúrio retrógrado ao seu signo trará reflexões sobre o projeto de vida e objetivos traçados anteriormente. Talvez você altere planos ou mude de opinião nos investimentos. Finalize uma parceria que não dá retorno e causa desgastes. O foco da semana será eliminar situações incômodas e cuidar melhor dos seus recursos. Conexões poderosas podem surgir. Invista em novas amizades.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Espere por projeção, popularidade e sucesso dos empreendimentos. Novos começos estarão favorecidos esta semana. Um passo mais ousado na carreira trará poder e reconhecimento. Aproveite este período para subir um patamar na profissão e na vida pessoal. Novas amizades e grupos serão motivadores. Brilhe nas redes e aumente a participação social. Companheirismo no amor!

Câncer (21/06 - 22/07)

Mudanças na equipe ou no ambiente social trarão otimismo e perspectivas positivas para o futuro. Aproveite esta semana para ir mais fundo nas relações, mudar filosofias e aprofundar vínculos afetivos importantes em sua vida. Portas se abrirão na carreira. Firme novas conexões e espere por sucesso dos empreendimentos. Esta fase trará maior visibilidade e prestígio. Cultive a serenidade!

Leão (23/07 - 22/08)

A volta de Mercúrio para a área da carreira trará reflexões importantes sobre o futuro e as mudanças desejadas. Aproveite a semana para concretizar planos e implantar uma nova rotina. Conte com apoio de uma amizade especial e experimente um estilo de vida diferente. O período será positivo para estabilizar relações, expandir sua rede e cuidar da reputação. Novos rumos pela frente!

Virgem (23/08- 22/09)

Mudanças virão para melhor nesta semana. Impulsione a carreira e invista no seu futuro. Encontros carinhosos e relações acolhedoras criarão um ambiente protetor à sua volta. Estruturar uma nova rotina beneficiará o trabalho e a saúde. Inicie relações e aumente as chances para o amor, se o coração estiver livre. Uma viagem poderá ser adiada. Com Mercúrio retrógrado, repense.

Libra (23/09 - 22/10)

Aceite um convite de viagem ou de participação num evento e amplie relações esta semana. Conexões internacionais ou com pessoas queridas e especiais em outra localidade motivarão novos projetos. Reflita, aposte em mudanças e dê um sentido maior à vida. O céu apontará caminhos de maior estabilidade e motivação. Expanda a consciência e faça boas escolhas. Casamento em alta!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Estratégias certeiras movimentarão o trabalho e atrairão novas oportunidades nesta semana. Talvez você finalize uma parceria e inicie outra com um projeto mais atraente. Aproveite também para dar atenção ao corpo, à saúde e diversificar atividades. O cotidiano ficará mais agradável com novas soluções de conforto. Deixe seus espaços mais bonitos e inspiradores. Família com apoio mútuo.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Aprenda com novas referências, pois a semana ampliará relações, fortalecerá a liderança e favorecerá o casamento. Planos a dois aumentarão a confiança e o prazer na vida íntima. Curta as coisas boas da vida em ótima companhia. Mercúrio retrógrado voltará à área de trabalho e poderá aumentar as demandas. Divida responsabilidades, delegue tarefas, alongue prazos ou renegocie um contrato.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Aproveite esta semana para reativar um antigo projeto e expandir a atuação no trabalho. Assuntos financeiros e investimentos voltarão a preocupar e talvez você mude de opinião em decisões tomadas anteriormente. Reflita com calma, encontre novas soluções e some forças com a família para manter o orçamento equilibrado. Transforme velhos padrões e mude o projeto de vida.

Aquário (21/01 - 19/02)

Entusiasmo, prazeres e muita criatividade marcarão esta semana, que trará maior exposição e conquistas na área financeira. Acerte documentos e contratos. Mercúrio de volta a área familiar poderá aumentar as demandas. Tome iniciativas e finalize uma pendência financeira do passado, ou melhore a organização da casa com novas soluções. Amor com mais paixão. Resolva diferenças.

Peixes (20/02 - 20/03)

Negócios imobiliários estarão aquecidos. A semana trará oportunidades e boas notícias na área financeira. Encare conversas delicadas e mude acordos. Se for necessário, você poderá saldar uma dívida, cobrar um dinheiro devido ou alterar um contrato e alongar prazos. Júpiter e Sol trarão soluções de pendências e proteção do patrimônio. Apoie a família, firme raízes e pense positivo!