Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, sábado (07/05)

O horóscopo do dia deste sábado (07/05) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

VEJA MAIS

Áries (21/03 - 20/04)

Você terá muita disposição para aproveitar o sábado. O ideal é que consigas um tempo para descansar fazendo o que tu mais gostas. Não dê espaços para intrigas e fofocas. No amor, Vênus e a Lua entram em sintonia e alguém atraente pode aparecer em seu caminho. Para os comprometidos, as coisas podem esquentar.

Touro (21/04 - 20/05)

Questões de casa precisam ser resolvidas. Se o assunto for mudança ou reforma, aguarde mais um pouco para, então, de bater o martelo. Lembre-se de considerar todas as possibilidades e evite atitudes precipitadas.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Vão surgir convites de amigos para sair e vontade de aproveitar a noite de sábado não vai faltar. Então, aproveita esse "up" e se joga! No amor, pode surgir uma paquera para deixar tudo ainda mais divertido. Aproveite para beijar na boca!

Câncer (21/06 - 22/07)

O dia não é para pensar nos "pepinos" que tem que ser resolvidos, cancerianos! Aproveite o dia para descansar e colocar a saúde mental em dia. Lembre-se que você trabalhou muito durante a semana e precisa relaxar. Saía para beber ou conversar com os amigos!

Leão (23/07 - 22/08)

Pode surgir convites para passear e conhecer mais a cidade. Aproveita o ar livre e sinta a conexão consigo mesma. Chances de um "novo amor" no ar. Esse é o sinal verde que você precisava!

Virgem (23/08 - 22/09)

Finalmente o merecido dia de descanso, virginiano! O sábado pode até começar devagar, mas aos poucos você vai pegando o pique e com organização, o final de semana de tudo para ser incrível!

Libra (23/09 - 22/10)

Não leve as coisas tanto para o lado emocional, libriano. Algumas dorzinhas chatas podem surgir ao longo do dia, mas não deixe isso estragar o seu humor. Pegue um cinema e distraia a mente!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Nada de pensar no trabalho hoje, viu? Desacelere e aproveite o fim de semana para relaxar. Problemas dentro de casa vão surgir e, infelizmente, você precisará lavar a roupa suja. Cuidado com o climão! Seja sincero quanto aos seus sentimentos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Sabadou e tudo que sagitariano quer é curtir! O dia promete um novo contatinho e boas conversas. E quem sabe você não beije na boca até o fim de hoje? Se não estiver pestanejando sair, repense. Essa é uma boa oportunidade para encontrar alguém interessante.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Foque em seus objetivos. Não tenha medo de arriscar, se for necessário, pois seus chefes poderão ficar impressionados com a sua agilidade. Grana extra à vista!

Aquário (21/01 - 19/02)

Clima na família é de harmonia e seu jeito descontraído pode fazer a diferença. Tanto com os contatinhos quanto em um relacionamento sério, as coisas prometem sair muito bem.

Peixes (20/02 - 20/03)

O clima com parentes e família é de paz, mas nada de prevalecer sua opinião com os mais velhos. Isso vai exigir muita paciência.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)