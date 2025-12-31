Horóscopo de hoje 31/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (31/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Ilusões e sonhos se misturam, não apenas para você em particular, como também para todas as pessoas em geral, configurando um cenário em que podem acontecer tanto coisas maravilhosas quanto também abomináveis. De tudo!

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Preparar-se para o que der e vier, para tudo, pois, neste momento de celebrações excessivas a influência da maioria não é o melhor exemplo a seguir, mas sua presença pode, mesmo assim, agregar um pouco de serenidade.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

O entusiasmo alheio pode estar uma nota acima do que seria prudente, e até do que sua alma gostaria de suportar, mas não há nada a fazer a esse respeito, senão ser você a presença que coloca juízo na alma dos outros.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Querendo fazer a coisa certa muito provavelmente você contrariará a maioria, mas neste momento sua alma precisa insistir em fazer o que sente ser o melhor, evitando seguir a onda da maioria. A vida não é democrática.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Procure atuar com prudência e cuidado para salvaguardar seus interesses e proteger as pessoas que estejam sob sua responsabilidade neste momento. Com essa atitude você passará um ótimo réveillon em segurança.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Procure se vestir de uma forma em que você se sinta à vontade, mas sem perder a elegância, para que sua presença agregue harmonia a um ambiente que carece totalmente dessa. Irradie bons sentimentos e boas vibrações.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Diante do cenário que se apresenta, além de sua capacidade de o dominar ou de conduzir as coisas de acordo com seus desejos, atenha-se apenas a ter cuidado e não colocar em perigo nem a si nem a ninguém. Suficiente.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Festejar é necessário e virtuoso, mas quando os festejos se transformam em situações perigosas, sua alma precisa estar atenta para não se deixar levar pelo montão, e preservar saúde e integridade a todo momento.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Contribua ao bem-estar geral mantendo a lucidez, apesar do barulho e da temeridade de algumas pessoas ao seu redor. Enquanto as pessoas provocarem situações controversas, mantenha você a cabeça no devido lugar.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Para você conseguir relaxar e se sentir à vontade no meio desse barulho todo, procure não forçar nada nem se meter em encrencas desnecessárias. Fique na sua e, dentro do possível, proteja as pessoas próximas.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Faça tudo intuitivamente, mesmo que ao seguir por essa linha você contrarie o que tiver sido eventualmente combinado com outras pessoas. Procure segurança, conforto e evite se envolver em quaisquer excessos.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Para que tudo dê certo, melhor evitar excessos, justamente num momento que convida a enfiar o pé na jaca. A contenção aparentemente impossível se tornará possível quando sua alma perceba os perigos rondando.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)