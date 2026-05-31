Horóscopo de hoje 31/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo 31/05, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Todas essas ideias que surgem aos borbotões precisam ser ordenadas da melhor maneira possível, com sabedoria, porque a despeito do entusiasmo que provocam, não haveria tempo hábil o suficiente para realizar todas.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Para consolidar seus interesses e sua alma se sentir novamente segura e confiante, não é imprescindível fazer grandes manobras, mas pequenos, porém, significativos movimentos que conduzam você a esse objetivo.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Dá a impressão que seria propício tomar todas as iniciativas que foram sendo deixadas para depois, porém, não haveria suficiente tempo hábil para tantas, portanto, melhor você selecionar somente as mais importantes.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Busque um lugar em que sua alma se sinta segura, tomando distância desse monte de demandas absurdas que as pessoas andam fazendo umas às outras. Há um cansaço que precisa ser respeitado e cuidado, é existencial.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Suas pretensões hão de ser articuladas com as pretensões das pessoas que fazem parte do seu caminho, porque se você forçar demais para que prevaleça apenas sua vontade, haverá rebeliões e isso atrasará tudo.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Evite repetir o que tenha dado certo outrora, procure se reinventar o mais completamente possível, porque dessa forma você apontará ao futuro promissor em vez de se apegar ao passado que já foi superado.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

A vertigem que dá ver que tudo muda muito rapidamente há de ser controlada da melhor maneira possível por você, porque essa não anuncia um futuro errado, é apenas a manifestação de como as coisas andam no mundo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Sua alma encontra razões para confirmar que há algo errado e desafiador em marcha, porém, nada indica que essas razões, ainda que bem formuladas, sejam certeiras. São suposições teóricas que seria melhor desconsiderar.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Agora é quando sua alma percebe que algumas pessoas que sempre foram simpáticas e sedutoras precisam ser postas à distância, porque ocupam o lugar da construção de relacionamentos que seriam mais produtivos.

♑Capricórnio (22/12 a 20/01)

Quando você perceber que por mais esforço que fizer não dá para mudar o rumo das coisas, tome a atitude de se adaptar e sair do protagonismo, pois, assim você poupará recursos físicos e intelectuais. Adaptação.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Quando as pessoas se entendem, o regozijo se multiplica, assim como também os benefícios. Não dá para entender a razão de nossa humanidade buscar regozijo, mas ao mesmo tempo deixar de se articular devidamente.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Da mesma forma com que você encontra argumentos para justificar o medo, também encontrará argumentos fortes para validar a coragem. No fim, você escolherá a que divindade adorar, a do medo ou a da coragem. Em frente.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)