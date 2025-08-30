Horóscopo de hoje 30/08: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (30/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Tenha em mente que para continuar em frente você precisa escolher o instrumento certo que ajudará a abrir passagem. O instrumento não precisa ser físico, pode também ser intelectual ou emocional. Você escolhe.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Assumir riscos não é algo fora de questão, tenha em mente que você chegou até aqui e agora porque no passado também se arriscou, e naquele momento você teve a mesma sensação angustiante que está tendo agora.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

De algumas dezenas de pessoas que você faça contato, talvez somente uma acabe servindo aos seus propósitos. É assim que funcionam as coisas, é preciso se movimentar muito para conseguir alguns poucos resultados.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Procure se desdobrar para dar conta de todas as pontas soltas que parecem ter conspirado para se manifestarem ao mesmo tempo. Apesar da comoção inicial, tenha certeza de que você vai dar conta do recado direitinho.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Havendo clareza a respeito do que você precisa, e das demandas que terá de fazer para garantir suas necessidades, a partir de agora sua alma poderá manobrar com mais eficiência. Um passo de cada vez, mas sempre em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

No fim, você verá que nada era tão complicado quanto parecia no começo, e essa constatação servirá para, no futuro, você não gastar tanta energia com ansiedades inúteis e contraproducentes. Está tudo muito certo.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Você não precisa ter certeza absoluta sobre o que fazer a seguir, porque o terreno é bastante instável e a incerteza lhe brinda com margem de manobra para retroceder, anular ou seguir em frente, de acordo à necessidade.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

O ponto de vista não deixa de ser uma escolha de perspectiva, porque a alma, no fundo, sempre será ciente de que há inúmeras outras possibilidades de encarar o que acontece. Faça suas escolhas e se responsabilize.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Apesar de sabermos que o destino se faz na mesma medida em que o enfrentamos e aproveitamos o que nos oferece, ainda assim a alma continua em busca de um lugar inerte, onde tudo aconteça sem esforço algum.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Foram seus próprios passos e decisões que resultaram no que acontece atualmente, e mesmo que você não goste do que está em marcha, e não tenha como mudar nada atualmente, ainda assim siga em frente com confiança.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Seria ideal que você tivesse sintonia fina com todas as pessoas que lhe fazem propostas, porém, isso é algo que não pode ser garantido de antemão. A sintonia e a confiança terão de ser construídas sobre a marcha.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Ficar esperando por um momento melhor para avançar com seus planos significaria ficar esperando mesmo, porque o mundo não proverá com um momento melhor do que o atual, tudo o contrário, espere pioras desse.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)