Dia do Estudante: confira dicas de estudo para os alunos de cada signo

Com o propósito de celebrar a importância da educação e da criação dos cursos em universidades no Brasil, é comemorado anualmente, no dia 11 de agosto, o “Dia do Estudante” em todas as regiões do país. Apesar de não ser feriado, esta data é muito utilizada como uma oportunidade para valorizar o sistema educacional e os alunos de diversos níveis escolares, sendo Ensino Fundamental, Médio e Superior.

Porém, mesmo com o progresso do ensino brasileiro, alguns estudantes ainda sentem dificuldades para se concentrar nos estudos diariamente. Foi pensando nesse dilema que a astróloga Ana Andrade sugeriu algumas dicas gerais para os alunos de cada signo estudarem de uma forma mais prática. Mas antes de apresentar a lista, é importante lembrar que cada pessoa tem uma combinação única de planetas e casas, então é essencial que se analise o contexto da situação.

Confira dicas de estudo para os estudantes de cada signo:

♈ Áries

Por possuírem uma mente rápida e com muita energia, os arianos tendem a se entediar facilmente durante os estudos, por isso é recomendável que eles sigam algumas orientações específicas para esses períodos. “Uma dica para os arianos é estudar em blocos curtos de tempo, mas com constância. Transformar aprendizado em desafio ou competição pode ser uma forma de manter o foco e interesse”, explica Ana.

♉ Touro

Segundo a astróloga, os taurinos possuem uma mente mais constante, focada e prática, mas precisam de conforto e segurança para render. Por este motivo, é extremamente necessário que as pessoas do signo de Touro criem um espaço próprio de estudo agradável e silencioso, além de não esquecer de fazer sempre revisões para fixar devidamente o conteúdo na memória.

♊ Gêmeos

Os geminianos, apesar de terem dificuldade para se concentrar em mais de uma coisa por vez, também são caracterizados por possuírem uma mente ágil e com múltiplos interesses. “Para os geminianos a dica é buscar uma forma de variar formatos de estudo (vídeo, leitura, áudio). E principalmente ensinar o que aprendeu para fixar”, revela Ana Andrade.

♋ Câncer

Já para os cancerianos, a dica é relacionar o conteúdo com histórias e experiências vividas, porque as pessoas do signo de câncer costumam gostar de um assunto quando podem se identificar emocionalmente com ele. “O estilo mental dos cancerianos é altamente afetivo. Em geral, possuem uma boa memória, aprendendo melhor com conexão emocional”, destaca a astróloga.

♌ Leão

As pessoas do signo de Leão possuem um estilo mental único, que é capaz de fazer com que elas expressem brilhantemente a sua criatividade e aprendam melhor por meio do reconhecimento. “A dica para os leoninos é criar apresentações ou resumos visuais e mostrar para alguém. Estudar em ambientes que inspirem sua criatividade”, explica Ana.

♍ Virgem

De acordo com a astróloga Ana Andrade, os virginianos por natureza são mentais, e a cabeça deles, que é analítica, sistemática e detalhista, ocasionalmente precisa de organização. Alguns exemplos de como as pessoas do signo de Virgem podem organizá-la, é produzindo listas, mapas mentais e resumos detalhados.

♎ Libra

Os librianos são pessoas que aprendem mais interagindo e explicando o conteúdo para as pessoas, a maioria deles é sempre muito comunicativo e diplomático. “A dica é buscar grupos de estudo e debates. Usar cores e estética agradável nos materiais”, recomenda a astróloga.

♏ Escorpião

Como os escorpianos amam a profundidade, eles preferem estudar de forma isolada para mergulhar em um assunto por completo até se sentirem satisfeitos. “A mente dos escorpianos geralmente é intensa e possuem um foco profundo, aprendem melhor sozinhos”, destaca Ana.

♐ Sagitário

As pessoas do signo de Sagitário gostam de viajar em suas horas de estudo, mas para isso, elas sentem a necessidade de colocar um objetivo maior naquilo que estão estudando. “A dica para se manterem focados é usar exemplos práticos, vídeos e estudos de caso. Relacionar o conteúdo a objetivos de vida”, recomenda a astróloga.

♑ Capricórnio

Segundo Ana Andrade, o estilo mental dos capricornianos é prático, estruturado, persistente e eles podem aprender com metas claras. Desse modo, algumas sugestões para os estudos, incluem: criar um plano de aprendizados e se recompensar por cada uma das etapas concluídas, a fim de gerar motivação.

♒ Aquário

As pessoas do signo de Aquário amam uma novidade, por isso conseguem aprender melhor com desafios intelectuais e equipamentos tecnológicos. “A dica para os aquarianos é usar tecnologia, cursos online interativos e trabalhos em grupo criativos”, explica a astróloga.

♓ Peixes

Já para os piscianos, a dica é estudar com músicas, metáforas e técnicas visuais, porque elas fazem com que o cérebro fique estimulado e continue interessado na missão pela qual a pessoa do digno de peixes se debruçou intensamente.“Os piscianos são altamente imaginativos, idealistas. Aprendem melhor com imagens, músicas e emoções”, revela Ana.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)