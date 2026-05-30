Horóscopo de hoje 30/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (30/05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS



🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Muitas promessas, ameaças e intimidações se misturam nesta parte do caminho produzindo certa dose de ansiedade que precisa ser administrada com serenidade, porque no fundo é tudo teoria. A prática resolve tudo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

A grande tacada continua elusiva e seria melhor não pretender resolver tudo dependendo apenas dessa, porque ao mesmo tempo há manobras pequenas que estão ao seu alcance e que resolveriam, com tempo, muita coisa.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sendo impossível fazer caber no exíguo espaço de tempo de um dia todas as iniciativas que foram deixadas para depois, agora seria melhor você selecionar as que achar mais importantes e bater nessa tecla com persistência.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

O cansaço não é físico, mas existencial, porque envolve decepções que resultaram de você perceber melhor as pessoas com que se relaciona, sem ter ainda a perspectiva de fazer alguma mudança a respeito. Tempo ao tempo.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Procure articular suas pretensões com as das pessoas que fazem parte do caminho, porque em conjunto vocês serão imbatíveis, não acontecendo o mesmo se houver competição demais para ver quem manda em quem.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Você vai prevalecer sobre todas essas pessoas que tomam atitudes ameaçadoras, portanto, procure seguir em frente sem dar excessiva atenção ao que intimida, mas se focando em dar continuidade aos esforços de progresso.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

São tantas oscilações que a alma sente uma vertigem inusitada, que em alguns momentos assusta, porque dá a impressão de que algo errado está em andamento. Nada errado no horizonte, segure firme para manter o equilíbrio.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Essa inefável certeza de que deva haver algo errado acontecendo, do qual sua alma seria inconsciente, apesar de sentir, há de ser temperada com a também inefável certeza de que está tudo bem, porque está.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Fazer triagem de relacionamentos é um exercício saudável, porque as boas pessoas se misturam com outras, que prometem mundos e fundos, mas que na hora de realizar fingem que não é com elas. Triagem necessária.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Adequar-se ao que acontece seria mais sábio do que continuar forçando para que sua vontade prevaleça. Há circunstâncias que estão além de sua capacidade de as controlar e, por isso, seria melhor você se adaptar.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

A realização de seus desejos não há de significar que você atropela as intenções das pessoas envolvidas nesse objetivo Sua alma há de se articular para que todas as pessoas encontrem satisfação e regozijo.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Nenhum argumento nunca será convincente ao ponto de erradicar o medo de suas entranhas, mas mesmo assim vale a pena continuar argumentando para que os gritos interiores do medo não prevaleçam. Em frente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)