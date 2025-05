Horóscopo de hoje 30/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira 30/04, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Compartilhar é melhor do que acumular, porém, como há espalhadas por aí inúmeras pessoas que encostam no que as outras conseguem por próprio esforço, sua alma há de ser muito seletiva a respeito de com quem compartilhar.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Para a inspiração ser clara, é preciso haver silêncio, e como o silêncio é raro de acontecer no mundo, sempre há alguém fazendo barulho, o que sua alma precisa é tomar distância e se isolar temporariamente. Aí sim.

♊Gêmeos (21/5 a 20/6)

Nos sentimos perdidos, não porque assim estejamos, mas porque pretendemos entender o Universo inteiro a partir da partícula que representamos nele, e a brincadeira funciona exatamente ao contrário. Investigue.

♋Câncer (21/6 a 22/7)

É bom ter planos e estratégias bem montadas, porém, melhor ainda será se você se permitir mudar tudo de acordo às coincidências que acontecerem, e que apontarem rumos diferentes dos que foram planejados. Aí sim!

♌Leão (23/7 a 22/8)

Sem ideais para a alma se apaixonar e se envolver, tudo o mais perde o sentido. Portanto, apesar de todos os perrengues e picuinhas que distraem, nunca perca de vista os ideais que fazem seu coração arder. Essa é a vida.

♍Virgem (23/8 a 22/9)

Evidentemente, nem todas as ideias se transformam em realidade, porque nossa humanidade é capaz de idealizar muito mais do que tem poder de realizar, isso é um fato, que não deve ser tratado como defeito de fábrica.

♎Libra (23/9 a 22/10)

O que as outras pessoas vivem, não é algo que esteja desvinculado de suas experiências, portanto, estenda uma mão amiga e solidária para ajudar e facilitar o que estiver ao seu alcance. Isso não contaminará você.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Enquanto as pessoas conversam com você, tente não fazer parecer que você não tem nada a ver com o que elas contam, ou que com os problemas delas você não tem nada a fazer nem agregar. Relacionamentos são assim.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A vida oferece orientações seguras, mas não na forma objetiva e clara com que nós gostaríamos que fosse. As orientações da vida são criptografadas em enigmas, para que nós utilizemos o intelecto para as decifrar.

♑Capricórnio (22/12 a 20/01)

Nos mesmos lugares de sempre, que por terem se tornado corriqueiros já nem chamam tanto a atenção, mas é nesses mesmos lugares de sempre que se escondem os tesouros que sua alma gostaria de descobrir. Investigue.

♒Aquário (21/01 a 19/02)

Tantas ideias novas e interessantes surgem ao mesmo tempo que a alma não sabe o que priorizar. Tome nota de tudo, essa é a verdadeira prioridade do momento, porque as boas ideias sem registro desaparecem sem rastros.

♓Peixes (20/2 a 20/3)

Continue sonhando alto, sem compromisso com a realidade imediata, porque mesmo que tudo pareça impossível e fora do alcance, a força dos sonhos não será em vão. Ao contrário, irá produzindo um vórtice de realização.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com