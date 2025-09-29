Horóscopo de hoje 29/09: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (29/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

O que as pessoas fazem com aquilo que você valoriza não está sob seu controle, mas de todo modo afeta sua alma de uma forma muito íntima e profunda, gerando reações que essas pessoas não conseguirão entender direito.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Nenhuma tecnologia vai fazer por você o que somente sua vontade de realizar fará. Os instrumentos estão aí para ajudar você nos seus movimentos e intervenções, mas são passivos, você precisa os utilizar à vontade.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Você pode não querer pensar nas consequências nem no custo de se envolver em certas experiências, mas é garantido que a conta vai chegar, de uma forma ou de outra. Nesta parte do caminho é essencial pensar nisso.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Quando a moral é rígida demais, todo mundo perde com isso, não por se tratar de relaxar os princípios, mas porque a severidade não faz bem a ninguém, nem mesmo à pessoa que levanta o dedo para dar sermão. Não é por aí.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

As distrações proliferam, se fala muita coisa, mas pouco é feito. Isso frustra sua alma, mas nesta parte do caminho não há tempo para se dedicar à frustração, ainda é preciso manter a lucidez para dar conta do recado.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As negociações estão em andamento e requerem seu envolvimento, portanto, deixe de lado quaisquer outros assuntos que estiverem em andamento e se foque nelas, porque o resultado tende a ser muito auspicioso.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Você não precisa decidir nada, o que você precisa é continuar colocando em prática suas vontades, mesmo que essas sejam contraditórias entre si. Nada nem ninguém deve obrigar sua alma a ser coerente. Contradição.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Essas coisas que você diria agora, com a alma tomada de boa vontade e bom coração, seria melhor amadurecer mais, não porque sejam erradas, mas porque são certas demais, precisam ser ouvidas com atenção e respeito.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Mesmo que o valor que as pessoas deem a certas experiências não seja condizente com o que você aprecia, nesta parte do caminho é melhor ser condescendente e não as criticar. Deixe a alegria alheia florescer.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Se você fizer do jeito que as pessoas opinam, dará certo, porém, se você fizer do seu jeito, mesmo que as pessoas achem que não é por aí, dará mais certo ainda. Só restará administrar os conflitos e críticas.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Sua urgência de viver novas aventuras é legítima, mas é preciso cuidado para não se precipitar na direção do que pareça ser novas aventuras, quando, na verdade, seriam apenas encrencas, sem nenhuma graça posterior.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Confiar e adotar uma postura entusiasta, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, vai ajudar muito a navegar por esta parte da construção do seu destino. A confiança é uma decisão íntima.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)