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Horóscopo de hoje 29/05: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 29 de maio de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges
fonte

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes (Reprodução / Redes Sociais)

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (29/05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

 Dentre as muitas coisas que são ditas e prometidas, muito poucas seriam substanciais o suficiente para serem levadas a sério. É hora de você luzir o discernimento, a função intelectual que separa o joio do trigo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Em vez de você apostar em grandes tacadas que, por enquanto, não se encontrariam disponíveis, a não ser na imaginação, procure se focar nos assuntos pequenos que, somados uns aos outros, dariam grandes resultados.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Todas as coisas que foram prometidas hão de ser cobradas nesta parte do caminho, e isso se refere também a você. Cobre, mas espere cobranças também, porque haverá ajustes de contas necessários. Melhor assim.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Preocupar-se seria abrir a caixa de pandora, porque surgiriam medos profundos que seria melhor deixar quietos, já que nada de novo teriam para oferecer. Procure transcender a situação, porque isso é possível.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

No fim, você verá, todo mundo terá de dar o braço a torcer e se entender, mesmo depois de tantas fricções e conflitos, ao ponto de ter parecido que seria o fim do mundo. Há um renascimento se desenhando no horizonte.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Ainda que você não consiga ver a perspectiva de solucionar os perrengues em andamento nem tampouco o progresso ansiado, mesmo assim faça das tripas coração e siga em frente, porque tudo se resolve lá na frente.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Buscar a estabilidade e consolidação de seus planos nesta parte do caminho seria em vão, porque as coisas ainda vão oscilar bastante, sem que isso signifique que tudo iria dar errado. Segure a vertigem, está tudo certo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

É importante e valioso que você faça o necessário para que suas pretensões prevaleçam, porém, como algumas dessas envolvem outras pessoas, seria sábio considerar isso com atenção, para não atropelar ninguém.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

É importante e valioso que você faça o necessário para que suas pretensões prevaleçam, porém, como algumas dessas envolvem outras pessoas, seria sábio considerar isso com atenção, para não atropelar ninguém.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Há circunstâncias que não dá para mudar, estão além de sua capacidade de as controlar e, por isso, seria melhor você nem tentar, mas aproveitar e fazer as necessárias mudanças de rumo. Adequar-se ao que acontece.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Os desafios são evidentes, porém, isso não quer dizer que você os deva aceitar, como se nada além houvesse de interessante para se envolver. Você não precisa competir com sua alma o tempo inteiro. Descanse.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Entre os medos e as vontades de transcender as limitações, escolha a segunda opção e continue avançando, a despeito desse terrível sentimento cravar suas garras nas entranhas, como se fosse arauto do fim do mundo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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