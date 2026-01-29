Horóscopo de hoje 29/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (29/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS





🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Meio que aos trancos e solavancos, mas de certa forma sua alma está chegando ao momento de concluir a complicada fase de fazer com que as pessoas se entendam sobre os pontos que durante muito tempo foram indiscutíveis.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Todo mundo tem opinião formada, mesmo que antes de a emitir nunca tivesse tido qualquer contato com o assunto. Isso desgasta bastante o processo de realização, porque sua alma se detém a explicar o que não precisaria.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Enquanto você encontrar uma maneira mais ou menos sensata de fazer acontecer suas pretensões, mesmo que essas requeiram investimentos importantes você terá chance de as aproximar da realidade concreta. É por aí.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

É hora de reclamar o que sua alma considera de merecimento, tendo em mente que nada será oferecido a você de bandeja. Ao contrário, mesmo que você mereça tudo que é reclamado, haverá oposição e contratempos.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Continuar em frente apesar de tudo e de todos, porque mesmo que nesta parte do caminho não seja possível ter a confiança ideal nas pessoas envolvidas, você verá que, sobre a marcha, as coisas se acertam bem.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Talvez as pessoas com que você tenha de lidar nesta parte do caminho não sejam totalmente claras e honestas em relação ao que elas oferecem e expõem, mas se você levar isso em conta, nenhum problema acontecerá.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Para que as coisas sejam maravilhosas como sua alma sonha, nem tudo depende de suas intenções e boa vontade posta em prática, há também condições que estão fora do seu controle, e essas tornam tudo imprevisível.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Quantas vezes você fez de tudo para satisfazer certos desejos só para depois se arrepender, por não ter sido tudo aquilo que a expectativa desenhava? Pois é! Agora é o momento de você pensar no amanhã.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

No mundo dos pensamentos, nossa humanidade é absolutamente livre e pensa cada coisa que nunca se atreverá a colocar em prática. Porém, quando esses pensamentos são ditos abertamente, você dá ideia a alguém.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Há toda uma fantasia crível que nos leva ao convencimento de que em primeiro lugar devemos investir em nossa autonomia individual, para só depois construir laços de cooperação e solidariedade. E assim dá errado.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

O dia continuará tendo as mesmas vinte e quatro horas de sempre, e sua alma precisa selecionar direito em que se envolver, porque, definitivamente, não cabem todas as ideias nesse exíguo tempo cotidiano. É assim.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Como o mundo está de ponta-cabeça, tudo adotou um ar de imprevisibilidade que, se a sua alma não está preparada para administrar, resulta em ansiedades de todos os tipos. Continue com a mão firme no leme.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcantr, editora web de OLiberal.com)