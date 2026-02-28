Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 28/02: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste sábado, 28 de fevereiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sábado (28/02), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Agora é tempo de divertimento, sem atropelar ninguém, apenas para desfrutar de tudo que de maravilhoso, belo e bom a vida oferece, e que não é pouco. Ao contrário, as opções são múltiplas e ao alcance de sua mão.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Aquilo que é mais próximo e familiar a você é o que precisa de mais atenção, tendo em mente que são essas as questões que a alma normalmente dá por garantidas e, por isso, não lhes presta tanta atenção. É por aí.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

A natureza das informações que você pretende divulgar são importantes, porém, mais importante ainda é você escolher direito a audiência e também o momento da exposição. Dessa forma, nada pode dar errado.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

 Cuide dos seus interesses pessoalmente, agora é melhor evitar a terceirização desse cuidado, porque ninguém, além de você, saberia fazer direito o que precisa ser feito. Assuma pessoalmente esse cuidado, pelo menos agora.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

É um momento de definições, mas se você não encontrar a oportunidade objetiva de fazer alguma intervenção firme, pelo menos faça isso na sua vida interior, definindo com lucidez o objetivo que quer atingir.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

De vez em quando a vida pesa na alma como se fosse um fardo impossível de aguentar, e nessa hora é valioso ter presença de espírito para se lembrar de que essa sensação é temporária, e vai passar, sem deixar rastros.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Socializar é preciso, inclusive com as pessoas que não lhe são especialmente simpáticas, porque nesta parte do caminho não há condições de fazer essa seleção emocional, mas há perspectivas de construir interesses.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Projete sua imagem ao público, este é um momento propício à exposição. Faça isso, mesmo que não tenha muita vontade, porque da exposição maior surgirão oportunidades que, de outra maneira, ficariam invisíveis.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Aproveite quando acontece a oportunidade de você se entusiasmar com novas perspectivas reais e consistentes, porque é certo que não é possível isso acontecer a toda hora. A maior parte do tempo é rotina.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O momento requer uma série de sacrifícios de sua parte, alguns que provavelmente não sejam de sua preferência, mas nesta parte do caminho não se trata de você gostar do que tiver de fazer, mas de o fazer.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Se você tiver algum pedido para fazer, encontrará hoje maior receptividade do que a habitual. Por isso, seria interessante você aproveitar o momento para fazer pedidos àquelas pessoas que são mais resistentes.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Continue fazendo o que está ao seu alcance para manter tudo funcionando da melhor maneira possível, especialmente no que diz respeito à rotina, que não tem nada de espetacular, mas é a base de tudo o mais em sua vida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

