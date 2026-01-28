Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 28/01: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (28/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

O voto da maioria nem sempre é o melhor reflexo da realidade, porque as pessoas podem ser manipuladas pela desinformação, além de elas mesmas não estarem muito interessadas em qualquer tipo de esclarecimento. Não é?

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Nem sempre as pessoas se entendem conversando, porque do jeito que as coisas andam, com todo mundo se sentindo na obrigação de dar palpite, na maior parte do tempo as conversas giram em torno de assuntos aleatórios.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

As ideias maravilhosas entram em choque com os recursos necessários para as realizar, só que em vez de você se focar nesse conflito, sua alma precisa sentar e fazer as contas que ajudarão à realização.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Confie nas suas vísceras, porque o desconforto sentido é a preparação para sua alma tomar atitudes firmes e decisivas diante das atitudes que certas pessoas tomam, indicando que você precisa defender o que é seu.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Mesmo que as atitudes que as pessoas tomam venham de encontro às suas expectativas, procure não se precipitar a fazer disso um juízo e subsequente condenação. As pessoas andam um tanto desnorteadas, tenha isso em mente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As pessoas certas estão todas por aí, mas dessa vez elas se aproximam, e mesmo que não coincidam completamente com seus anseios, ainda assim serão úteis para fazer avanços substanciais em seus planos. Melhor assim.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Apesar dos eventuais contratempos e adversidades que se apresentarem, você precisa manter a confiança de que tudo vai dar certo, porque esse é o movimento natural deste momento. Em frente então, com entusiasmo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Pensar no dia seguinte é a maneira mais segura de se conter no aqui e agora, antes de cometer trapalhadas com a cara de fazer o possível para satisfazer desejos deliciosos. Pense no futuro, pense no amanhã.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

 Procure medir suas palavras com bom senso, para não correr o risco de dar ideias impróprias a alguém que se atreveria a colocar em prática o que você não se atreveria. Pensar todo mundo pensa, fazer é diferente.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Para sua alma se sentir realmente segura e confortável, juntar recursos materiais seria insuficiente, porque de todo modo você precisaria de pessoas para conversar e se sentir emocionalmente confortável.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

 Todas as potencialidades se mostram ao mesmo tempo, e isso é motivo de entusiasmo e de ânimo renovado. Tenha em mente, no entanto, que será necessário selecionar apenas poucas dessas potencialidades. Atitude prática.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

 As manobras que você precisará fazer nesta parte do caminho serão bastante sofisticadas, talvez bastante novas para você também, mas com uma boa dose de boa vontade posta em prática você irá além deste momento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

