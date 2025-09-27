Horóscopo de hoje 27/09: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (27/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS





🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Amplie sua maneira de pensar a vida, porque quanto mais amplo for seu entendimento, mais fácil será para sua alma conciliar os paradoxos e contradições com que precisa lidar todos os dias. Tudo depende de ampliação.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Conforto e segurança são muito importantes para sua alma, porém, se não houver também uma dose de risco nunca haveria avanço nenhum e, assim, a zona de conforto se transformaria numa prisão, bacana, mas prisão enfim.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

É bom você ter clareza de quem são as pessoas que apoiam seus movimentos, porém, da mesma forma é imprescindível que você tenha clareza a respeito de quem são seus adversários, para reconhecer quais são seus movimentos

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Há muita coisa boa vindo ao seu encontro, mas o futuro precisa encontrar espaço livre em sua vida atual para caber em algum lugar. Por isso, reserve tempo para desentulhar gavetas e armários, se livrando do passado.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Para garantir uma visão positiva dos acontecimentos atuais e do futuro, não é necessário fazer grandes investimentos, mas aproveitar os relacionamentos próximos e distribuir graças por meio de sua presença. Em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Agora é um bom momento para finalizar o que estava pendente, mesmo que você não tenha muito boa vontade nesse sentido. A finalização abrirá espaço para novos assuntos se apresentarem e para sua alma se entusiasmar.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Todas as conversas interessantes que surgirem nesses dias precisam ser analisadas depois com mais calma, porque além do entusiasmo que provocarem, sua alma precisa calcular o quanto de trabalho tudo isso vai trazer.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Faça aquilo que seja mais seguro e confortável, porque nesta parte do caminho você precisa se recuperar do desgaste emocional dos dias anteriores e, também, encontrar serenidade em seu coração para seguir em frente.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Por mais que você pretenda tirar de cima a responsabilidade do que as pessoas pensam e como elas reagem, de certa maneira suas atitudes e iniciativas servem de exemplo a elas. Portanto, há certa responsabilidade.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O cansaço não há de ser confundido com desânimo, apesar de ser parecido, porque enquanto o cansaço pode ser remediado com facilidade, o desânimo sempre tem raízes profundas que não é fácil remediar.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

A mente se amplia e consegue entender o que antes era obscuro e difícil. Isso configura um grande avanço, porque quanto mais sua alma compreende, mais fácil se tornam as atitudes que você precisa colocar em prática.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A preguiça é sua inimiga, porque ela impede que você coloque em prática essas ideias maravilhosas que, se concretizadas, significariam um avanço importante para sua prosperidade e conforto futuros. Preguiça inimiga.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)