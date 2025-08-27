Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 27/08: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 27 de agosto de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (27/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Conheça quais os signos que sempre caem em uma boa conversa e 'lábia' dos outros
Descubra quais signos do zodíaco caem facilmente em um "papo furado" e entenda por que eles se deixam levar pelas palavras de algumas pessoas


image Signos mais fofoqueiros do zodíaco: veja quem é 'boca de sacola' e quem guarda segredo
Astrologia revela quem segura segredo como um cofre e quem espalha tudo antes mesmo da conversa terminar


 

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Lidar com certas pessoas pode ser arriscado e estressante, porém, como isso não pode ser evitado, melhor você fazer das tripas coração e seguir em frente com seus intuitos, se preparando para os conflitos que surgirem.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Ainda que você ande com cuidado e tentando manter tudo sob domínio, sua alma reconhece que seria impossível controlar todas as variáveis envolvidas nesta parte do caminho. Isso não é algo negativo em si mesmo.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Seus convencimentos iluminam o caminho, mas precisam ser monitorados para que sua alma não caia na armadilha de pensar que já entendeu tudo, porque ainda é mais o que você desconhece do que o que você sabe.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

 Você continue em frente com seus planos, mas entenda que o cenário do mundo anda tão de ponta-cabeça que, às vezes, a lógica de seus planos não vai dar bons resultados, apesar de serem os melhores possíveis.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

 Para conduzir as coisas ao destino desejável, você precisará ser mais firme do que o habitual ao lidar com as exigências que as pessoas fazem, não para deixar de as atender, mas para que não sejam em detrimento seu.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Preocupar-se com a saúde pareceria ser um movimento sensato, porém, há de ser dosado com sabedoria, porque a tendência de achar pêlo em ovo está presente. A saúde não precisa de preocupação, apenas de cuidado.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Seguindo pelo caminho da retidão, você não precisa se preocupar com nada, mesmo que momentaneamente pareça que tudo se volta contra você. As concessões que anda fazendo trarão bons resultados, você comprovará.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

 Está tudo muito mais certo do que parece, porque sua alma anda se enganando a respeito do que acontece, prestando atenção a alguns medos antigos, que se atualizaram, mas que não vão necessariamente acontecer.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Estando tudo bastante certo, você precisa tomar cuidado com a maneira que comunica suas pretensões e ideias, porque às vezes sua alma é incisiva demais e isso parece ofensivo e agressivo para as pessoas.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Ainda que você faça tudo direito, o mundo continua todo errado e isso afeta seus planos e movimentos. É só levar isso em conta para dosar melhor a força com que você faz as coisas acontecerem. Tudo em sua medida.

 

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Essas pessoas difíceis com que você precisa tratar não são intratáveis, mas precisam ser administradas com o cuidado de você não fazer concessões demais, em busca de reconhecimento e valor. Cada coisa em seu lugar.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Todos os medos que pareciam ter sido superados com o amadurecimento, de vez em quando se atualizam, como se nunca tivessem saído de cena. Não importa, trate seus medos tão mal quanto esses tratam você.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

astral

signo do dia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda