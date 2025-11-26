Horóscopo de hoje 26/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (26/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

No mundo dos sentimentos não há distância nem tempo, ou se houver, funcionam de modo diferente de como conhecemos espaço e tempo na percepção dos cinco sentidos. No mundo dos sentimentos tudo está interligado.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Aquilo que for combinado entre as pessoas hoje e amanhã não poderá ser desfeito depois, porque ficará marcado nas misteriosas órbitas, que com seus ciclos e fases fazem retornar ao nosso colo tudo que plantamos nelas.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Os aspectos práticos chamam a atenção enquanto a alma gostaria de ter todo o tempo livre do infinito para voar sem definir absolutamente nada, só pelo prazer de voar. No infinito, dá para fazer tudo ao mesmo tempo.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Pois bem! Chegou aquela hora em que a alma tem total margem para fazer o que bem entender e desejar. Procure não permitir que sua mente elabore argumentos para impedir esse movimento. A mente é astuta, mas pode ser driblada.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

São tantas emoções acumuladas sem a devida expressão nos últimos tempos que, agora, sua alma encontra alívio podendo manifestar um tanto delas, sem necessidade de situações dramáticas, apenas passando a mensagem certa.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Muito se fala, muito se discute, muito se planeja, se pelo menos uma pequena porcentagem de tudo que é discursado se tornar realidade concreta, então tudo terá valido a pena. Seu papel é conduzir tudo nesse sentido.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Está tudo a postos para você colher bons frutos, mas isso se você fez a sua parte nas semanas anteriores. Qual seria a sua parte? Passar para a prática suas boas ideias e cobrar das pessoas a ajuda que seja necessária.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Para que depois não fique em sua boca o sabor amargo de perceber que deixou alguma oportunidade passar em brancas nuvens, é preciso manter a atenção afiada e, também, clareza a respeito do que você deseja.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Esses sentimentos intensos e profundos que invadem sua alma hão de ser digeridos com bastante cuidado, porque não teriam cabimento de imediato, no cenário pelo qual você anda transitando. Guarde para depois.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Ótimo seria que você saísse da caverna confortável onde não precisa explicar nada a ninguém, e socializasse um pouco mais do que o habitual, porque entre as pessoas você descobrirá muitas coisas interessantes.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Os pés descalços no chão, o frescor da brisa no rosto e no corpo, os aromas que o vento traz até você, as cores vívidas, há beleza por todos os lados para sua alma e corpo desfrutarem. Foque na simples beleza.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Confie nos mistérios da vida, mas faça a sua parte também, porque a vida entrega o mesmo que você semear nela. Portanto, faça a sua parte, faça a semeadura, feita ação positiva para se aproximar de seus objetivos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)