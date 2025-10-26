Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 26/10: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste domingo, 26 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Hannah Franco
fonte

Horóscopo do dia e a previsão para esta sexta, 21 de fevereiro. Imagem de uma mandala branca com simbolos de todos os signos do zodíaco. ()

Veja o horóscopo de hoje, domingo (26/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 – 20/04)

Momento favorável para iniciar algo novo no trabalho. Pode atrair boas oportunidades e até um pix inesperado. Evite agir por impulso e cuide do equilíbrio emocional. No amor, Marte esquenta o clima!

👉 Dica: Aja com coragem, mas mantenha o controle.

♉ Touro (21/04 – 20/05)

Semana produtiva e cheia de boas parcerias. Finanças em fase positiva, mas evite exageros. Cuide da saúde e do corpo com mais atenção. O amor promete momentos agradáveis se deixar o controle de lado.

👉 Dica: Use o diálogo para evitar tretas e fortalecer laços.

♊ Gêmeos (21/05 – 20/06)

Você tende a resolver pendências e brilhar no trabalho. Finanças se equilibram e a sorte promete boas notícias. No amor, a indecisão pode atrapalhar. Escolha com o coração, mas com calma.

👉 Dica: Foque no que traz leveza e clareza mental.

♋ Câncer (21/06 – 22/07)

Energia renovada para tirar ideias do papel. Boas chances de ganhos extras e sorte em família. Cuidado com o ciúme no amor e evite controlar demais quem ama.

👉 Dica: Valorize o afeto sem prender o outro.

♌ Leão (23/07 – 22/08)

Carisma e simpatia em alta! Pode firmar bons contatos e até receber uma proposta. No amor, chance de conhecer alguém especial. Só evite brigas e desconfianças.

👉 Dica: Gentileza e bom humor abrem caminhos.

♍ Virgem (23/08 – 22/09)

O foco e a mente afiada ajudam no trabalho e nas finanças. O amor pode surpreender, mas vá com calma antes de se entregar totalmente. Cuide do estresse.

👉 Dica: Deixe a razão guiar suas escolhas.

♎ Libra (23/09 – 22/10)

O sucesso bate à porta! Chance de conquistas e vitórias, inclusive financeiras. Vênus aquece o amor, mas evite discussões à toa.

👉 Dica: Siga com confiança e moderação.

♏ Escorpião (23/10 – 21/11)

Sua energia e magnetismo estão fortes! Pode conquistar o que quiser, inclusive no amor. Evite exageros e observe antes de agir.

👉 Dica: Use seu poder com sabedoria.

♐ Sagitário (22/11 – 21/12)

O trabalho flui melhor com parcerias. Sorte nas finanças e boas surpresas amorosas à vista! Cuide apenas da impulsividade.

👉 Dica: Seja otimista, mas mantenha os pés no chão.

♑ Capricórnio (22/12 – 20/01)

O reconhecimento profissional vem aí. Ótimo momento para iniciar projetos e firmar laços afetivos. Cuidado com gastos por empolgação.

👉 Dica: Paciência e foco trazem recompensa.

♒ Aquário (21/01 – 19/02)

Suas metas ganham força! Pode alcançar algo importante e até receber ajuda inesperada. No amor, abra espaço para o novo.

👉 Dica: Persevere, mas evite teimosia.

♓ Peixes (20/02 – 20/03)

Momento de brilho e criatividade. Finanças melhoram e o amor promete sintonia e paixão. Evite dúvidas e confusões.

👉 Dica: Confie na intuição, mas mantenha os pés firmes.

