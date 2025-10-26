Horóscopo de hoje 26/10: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar neste domingo, 26 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, domingo (26/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 – 20/04)
Momento favorável para iniciar algo novo no trabalho. Pode atrair boas oportunidades e até um pix inesperado. Evite agir por impulso e cuide do equilíbrio emocional. No amor, Marte esquenta o clima!
👉 Dica: Aja com coragem, mas mantenha o controle.
♉ Touro (21/04 – 20/05)
Semana produtiva e cheia de boas parcerias. Finanças em fase positiva, mas evite exageros. Cuide da saúde e do corpo com mais atenção. O amor promete momentos agradáveis se deixar o controle de lado.
👉 Dica: Use o diálogo para evitar tretas e fortalecer laços.
♊ Gêmeos (21/05 – 20/06)
Você tende a resolver pendências e brilhar no trabalho. Finanças se equilibram e a sorte promete boas notícias. No amor, a indecisão pode atrapalhar. Escolha com o coração, mas com calma.
👉 Dica: Foque no que traz leveza e clareza mental.
♋ Câncer (21/06 – 22/07)
Energia renovada para tirar ideias do papel. Boas chances de ganhos extras e sorte em família. Cuidado com o ciúme no amor e evite controlar demais quem ama.
👉 Dica: Valorize o afeto sem prender o outro.
♌ Leão (23/07 – 22/08)
Carisma e simpatia em alta! Pode firmar bons contatos e até receber uma proposta. No amor, chance de conhecer alguém especial. Só evite brigas e desconfianças.
👉 Dica: Gentileza e bom humor abrem caminhos.
♍ Virgem (23/08 – 22/09)
O foco e a mente afiada ajudam no trabalho e nas finanças. O amor pode surpreender, mas vá com calma antes de se entregar totalmente. Cuide do estresse.
👉 Dica: Deixe a razão guiar suas escolhas.
♎ Libra (23/09 – 22/10)
O sucesso bate à porta! Chance de conquistas e vitórias, inclusive financeiras. Vênus aquece o amor, mas evite discussões à toa.
👉 Dica: Siga com confiança e moderação.
♏ Escorpião (23/10 – 21/11)
Sua energia e magnetismo estão fortes! Pode conquistar o que quiser, inclusive no amor. Evite exageros e observe antes de agir.
👉 Dica: Use seu poder com sabedoria.
♐ Sagitário (22/11 – 21/12)
O trabalho flui melhor com parcerias. Sorte nas finanças e boas surpresas amorosas à vista! Cuide apenas da impulsividade.
👉 Dica: Seja otimista, mas mantenha os pés no chão.
♑ Capricórnio (22/12 – 20/01)
O reconhecimento profissional vem aí. Ótimo momento para iniciar projetos e firmar laços afetivos. Cuidado com gastos por empolgação.
👉 Dica: Paciência e foco trazem recompensa.
♒ Aquário (21/01 – 19/02)
Suas metas ganham força! Pode alcançar algo importante e até receber ajuda inesperada. No amor, abra espaço para o novo.
👉 Dica: Persevere, mas evite teimosia.
♓ Peixes (20/02 – 20/03)
Momento de brilho e criatividade. Finanças melhoram e o amor promete sintonia e paixão. Evite dúvidas e confusões.
👉 Dica: Confie na intuição, mas mantenha os pés firmes.
