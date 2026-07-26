Horóscopo de hoje 26/07: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste domingo, 26 de julho de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Veja o horóscopo de hoje, domingo (26/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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♈ Áries (21/03 a 20/04)

Procure pessoas novas para se relacionar, pessoas que tragam consigo uma visão melhor da realidade. Dentre as pessoas antigas com que sua alma se relaciona há algumas que devem ser preservadas, muitas outras descartadas.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Encerrar-se em seu lugar de segurança e conforto pode ser uma boa estratégia para os momentos em que a ansiedade aperta a garganta, mas não há de se converter num hábito cotidiano, senão sua alma perde as oportunidades.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

O futuro do mundo oferece todas as justificativas para sua alma concluir que é preocupante, mas a despeito dessa lógica a mente continua se lançando à aventura de se expressar e de procurar boas oportunidades de progresso.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Procure fazer suas movimentações financeiras com prudência e astúcia, sem se deixar convencer pelos argumentos que exploram o medo a respeito do futuro, porque apesar de poderem ser reais, não afetariam você.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Identifique com lucidez seus temores, para não ser surpreendido por esses imaginando que se os ocultasse ficaria livre de sua influência. A lucidez com que você tratar seus temores é a melhor arma contra essa influência.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As boas coisas que sua alma pressente não são fantasias, apesar de parecerem. Acontece que são tão distantes da realidade atual que são tidas como fantasias inalcançáveis, mas não são. O destino começa no pressentimento.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

As pessoas cobiçam, esta é uma realidade indiscutível, e não haveria problema com isso não fosse que a cobiça adota tons dissimulados, e aí a coisa vira perigosa, porque você não sabe quando os sorrisos são sinceros.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

A saída é em direção ao futuro, porque mesmo que você não consiga se desvincular do passado, dados os erros cometidos, mesmo assim daria para avançar na direção de objetivos maiores e melhores. A saída é o futuro.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

É tentador ficar criticando tudo que de errado acontece por aí, mas esse exercício não agregaria nada positivo a sua vida. Melhor você continuar apostando em visualizar o futuro com esperança e alegria. Aí sim!

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Aposte suas fichas em fazer dar certo o que seja mais arriscado, porque assim você evitaria se acomodar no que está ao alcance de sua mão, se motivando a atuar com mais atrevimento na construção do destino.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Só você sabe o tamanho dos sacrifícios que anda fazendo, mas se você imagina que a coisa está mais fácil para outrem, observe melhor, porque anda todo mundo com as vísceras apertadas de tanta ansiedade. É assim.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Manter tudo em ordem, apesar de não apreciar demais o exercício, é uma forma eficiente de manter o medo e a ansiedade sob controle. Faça isso a despeito de parecer uma obsessão, porque o medo está sempre à espreita.