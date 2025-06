Horóscopo de hoje 26/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira 26/06 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia

Saiba qual o seu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

É fácil se enganar hoje em dia, porque nas redes sociais se confunde a simulação do talento com o talento em si mesmo. Porém, é para isso que nossa humanidade pode desenvolver o discernimento. Reconheça as diferenças.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Se você sentir necessidade de mudar os móveis de lugar ou de agregar algo ao ambiente, invista tempo e recursos nesse sentido, porque essas movimentações não são superficiais, elas respondem a dinâmicas de energia.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

O dinamismo do momento é favorável a você, que sabe surfar em ondas desencontradas. Aproveite, então, para conversar sobre esses assuntos que foram deixados para um futuro incerto. Agora é esse futuro incerto.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Faça as movimentações pertinentes aos seus recursos para que esses não percam valor, mas evite buscar negócios grandiosos, que nesta parte do caminho não se encontram disponíveis, apesar de haver sinais desses.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

A ambiguidade não é negativa, é um sinal de que é preciso tomar mais tempo para refletir sobre certos assuntos, evitando a precipitação. Além disso, a complexidade do cenário comporta várias alternativas diferentes.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Antes de dizer qualquer coisa, procure refletir melhor, porque nesta parte do caminho é provável que as palavras se voltem contra você. A reflexão fará você encontrar uma maneira mais elegante de dizer as verdades.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Nem todas as pessoas com que você precisa tratar são confiáveis, e não porque sejam más pessoas, mas porque andam transtornadas com tanta coisa acontecendo que perdem o rumo com mais facilidade do que o habitual.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Abra várias frentes de ação, porque ficar se atendo apenas a uma, dentre as tantas disponíveis, fará com que você perca tempo e, depois, se decepcione com os resultados. Diversifique sua atividade, isso sim.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Simular conhecimento é fácil, quase todas as pessoas fazem isso nas redes sociais, e algumas delas com cara de acadêmicas inclusive. Essa simulação, no entanto, planta sementes de degradação social. Tome distância.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

A desconfiança é corrosiva, entra nos relacionamentos como algo inofensivo para, depois, criar raízes e germinar como uma árvore frondosa que ocupa todo o tempo e espaço que seria melhor usar em entendimento.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Sempre vai ter alguém por aí tomando atitudes espertas, querendo passar a perna nos outros. É preciso ter atenção sem, no entanto, sair por aí desconfiando de todo mundo. Cuide mesmo é para não cair em golpes, isso sim.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Confiar em que tudo vai dar certo pode ser uma atitude um tanto ingênua, porque nunca dá tudo certo, sempre há pontas soltas, principalmente nas condições atuais do mundo. Porém, mesmo assim, tudo vai bem.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)