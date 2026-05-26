Horóscopo de hoje 26/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (26/05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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Como saber o meu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril

21 de março a 20 de abril Touro: 21 de abril a 20 de maio

21 de abril a 20 de maio Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho

21 de maio a 20 de junho Câncer: 21 de junho a 22 de julho

21 de junho a 22 de julho Leão: 23 de julho a 22 de agosto

23 de julho a 22 de agosto Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

23 de agosto a 22 de setembro Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

23 de setembro a 22 de outubro Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

23 de outubro a 21 de novembro Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

As hostilidades que eventualmente acontecerem precisam estar sob controle, porque senão corre-se o risco de o cenário se tornar algo que contrarie seus planos, e com certeza não é nada disso que sua alma pretende.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Cuide para não exagerar na nota quando fizer demandas vigorosas e firmes, porque se houver início de hostilidades a coisa pode se estender além da conta e isso seria negativo para todas as partes envolvidas.

♊Gêmeos (21/5 a 20/6)

Aqueles assuntos que você não suporta mais, mas que ainda faz o possível para driblar, encontram agora a oportunidade de serem postos sobre a mesa e tratados com cuidado, porque tocam em nervos expostos das pessoas.

♋Câncer (21/6 a 22/7)

Mate no peito os ataques e aguarde um tempo para revidar, porque nada de interessante resultaria se você reagisse de imediato. O tempo fará com que você encontre uma maneira mais saudável e eficiente de revidar.

♌Leão (23/7 a 22/8)

Sua vontade de dar murro na mesa há de ser temperada pela noção do que seria melhor para a maior quantidade possível de pessoas envolvidas. Há horas em que é necessário perder a cabeça, para depois a recuperar.

♍Virgem (23/8 a 22/9)

Evite se envolver em discussões teóricas porque as pessoas se empolgam com meras razões e narrativas e o resultado é um mero jogo de vaidades. Continue praticando seu ofício com qualidade, só isso fará a diferença.

♎Libra (23/9 a 22/10)

Nem sempre dá para manter a cabeça no lugar, porque há assuntos que se arrastam há muito tempo e sua alma não está com essa paciência toda para continuar suportando a situação. Procure, no entanto, encurtar o descontrole.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

As tensões que normalmente circulam entre as pessoas tendem a ficar insuportáveis, porque se manifestam de formas grotescas. Procure passar por isso sem se envolver diretamente, mas testemunhando tudo com distanciamento.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

As pessoas até ajudam, mas se você não se organizar direito e, ao contrário, fizer tudo com desdém e mau humor, aí o cenário complicaria muito. Quando há boa vontade, até as coisas difíceis ficam simples.

♑Capricórnio (22/12 a 20/01)

Quando as coisas começarem a se descontrolar, procure se conter e, em vez de participar ativamente das hostilidades, procure conduzir tudo com rédea firme, porém, sem ofender ninguém nem tampouco revidar.

♒Aquário (21/01 a 19/02)

Na hora em que acontecerem situações tensas e hostis, procure manter a cabeça no lugar, sem reagir visceralmente, como seria o caso normal, porque seguindo em frente o tempo lhe dará a razão. Assim será melhor.

♓Peixes (20/2 a 20/3)

Seria ótimo se tudo funcionasse como deveria, mas as coisas estão de ponta-cabeça e, apesar de os direitos serem óbvios, não por isso são respeitados como deveriam. Assim, seu envolvimento na luta é inevitável.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)