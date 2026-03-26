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Horóscopo de hoje 26/03: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 26 de março de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (26/03), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Não é apenas o que você quer e como o quer, é também considerar como suas ações vão afetar as pessoas, algumas de maneira positiva e outras, com certeza, negativamente, porque é muito difícil agradar a todo mundo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Há problemas que são particulares e que precisamos resolver em nossa intimidade, mas há toda uma outra série de problemas que são coletivos, resultado do estado do mundo, e esses só podem se solucionar em conjunto.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Organizar as pessoas para que não se dispersem e, ao contrário, continuem motivadas para fazer tudo o necessário, essa é a sua principal missão nesta parte do caminho. Aceite o destino e tudo dará certo. Melhor assim.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Para você se adaptar a esse mundo louco e encontrar novamente seu necessário lugar de conforto, se torna imprescindível fazer mudanças substanciais, porém, não de local nem de atividade, mas de atitude. É por aí.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Se o destino é feito de livre arbítrio ou se já está tudo escrito, isso é algo que nenhum ser humano conseguiu ainda decifrar. Há muitas teorias, muitas opiniões, mas nada conclusivo. Enquanto isso continuamos vivendo.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

 Depender de outras pessoas para realizar suas pretensões é um tanto desconfortável, mas sendo isso inevitável, o melhor a fazer é aceitar logo a situação e começar a administrar tudo tendo em mente seus objetivos.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Sua dependência de outras pessoas é inevitável e tem dado bons resultados ao longo do tempo, mas de vez em quando, como agora, a decisão delas afeta demais seu caminho e isso pesa um pouco, mas tende a dar certo de novo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

 As operações que ficaram em suas mãos são bastante complexas, mas se você não se precipitar nem pretender fazer tudo de uma só tacada, e sim por meio de testes e passos pequenos, verá que os resultados são muito bons.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Para não acrescentar contrariedades às já existentes, melhor você não brigar com essas pessoas que só criticam suas operações. Brigar com elas faria você perder tempo, é melhor tratar tudo com ânimo leve e risonho.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Fazer tantas mudanças de uma só vez é algo que provoca temor em sua alma, porém, você verá, depois que tudo se assentar, que os resultados serão muito bons, produzindo regozijo e iniciando um novo caminho.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Um dia se apresenta um panorama para no dia seguinte esse ser substituído por outro. Não se importe com tanta oscilação, este é um momento em que a vida lhe mostra um cardápio variado de opções. Observe todas.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

 Enquanto você continuar pautando sua atividade pelo que seja necessário, e não exclusivamente pelo que você deseja, tudo andará relativamente bem, progredindo, mesmo que você não se sinta confortável. Em frente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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