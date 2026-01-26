Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 26/01: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (26/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

  • Áries: 21 de março a 20 de abril
  • Touro: 21 de abril a 20 de maio
  • Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
  • Câncer: 21 de junho a 22 de julho
  • Leão: 23 de julho a 22 de agosto
  • Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
  • Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
  • Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
  • Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
  • Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
  • Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
  • Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Pesar a mão não é o mesmo do que manter a mão firme para evitar desvios de última hora. As pessoas, muito provavelmente, não verão a diferença, mas para sua alma a diferença será enorme, entre a briga e a paz de espírito.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Levar tudo a sério é importante, mas não ao ponto de perder o necessário espírito infantil que lhe permite viver como se tudo fosse uma brincadeira colossal. Mais do que nunca, você precisa desse espírito agora.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Essa vontade louca de cair no mundo e vivenciar novidades há de ser administrada com a maior sabedoria possível, porque a urgência com que se manifesta não é compatível com as circunstâncias apropriadas para a realizar.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

O que é de seu merecimento não virá servido em bandeja de prata, você terá de lutar e também cuidar que as pessoas intrusas não tentem se apropriar de seus interesses e subverter a mesa de jogo. Momento complexo.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

O jogo que certas pessoas fazem é bastante duro, mas dá para aguentar, principalmente tendo em vista os resultados pretendidos. É preciso fazer alguns sacrifícios, tais como depender temporariamente de alguém.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Tudo poderia ser aprimorado, mas chega uma hora em que você precisa tornar públicos os assuntos em que está trabalhando, mesmo que para sua alma ainda não esteja no nível de aprimoramento que desejaria. Não importa.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

De tanto você conter suas vontades no passado, agora parece que abriram todas as comportas ao mesmo tempo e, por isso, sua alma se vê tentada a fazer o que quiser. Os resultados são imprevisíveis, mas valem a pena.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Para colocar ponto final nas questões que vêm atazanando há tanto tempo que ninguém mais se lembra direito como foi que tudo começou, você vai precisar ser firme e não deixar lugar a dúvida sobre o que pretende.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Você sabe que as aparências enganam, mas na hora de isso acontecer a alma continua se enganando assim mesmo, em vez de manter a lucidez. Procure se esforçar para isso não acontecer nesta hora de negociações.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Tudo que deixa sua alma confortada e segura precisa ser trabalhado o tempo inteiro, porque a estabilidade não acontece por si só, é algo que resulta de sua firme intenção de que tudo continue assim. É por aí.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Agora é quando sua alma está habilitada a agarrar o que pretende, sem dar maiores explicações, mas tendo em mente que muito provavelmente haverá encrenca depois, porque as pessoas se sentem melindradas.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Todas essas vontades que você pretende realizar precisam encontrar o cenário perfeito para não se converterem em engodos e constrangimentos. Portanto, vale a pena se conter e amadurecer mais as ideias.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

