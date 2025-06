Horóscopo de hoje 25/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira 25/06 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia

Saiba qual o seu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

Touro : 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

Câncer : 21 de junho a 22 de julho

Leão : 23 de julho a 22 de agosto

Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

O passado define as pessoas, porém, não somente, porque a relação que nossa humanidade constrói com o futuro também é uma definição importante do caminho. Lance sua mente ao futuro e converse com o porvir. Aí sim!

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Essas conversas deliciosas que se desenvolvem por aí e que atiçam sua alma a imaginar mundos e fundos para o futuro, são conversas que precisam ser levadas a sério, porque trazem notícias de possibilidades reais.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

A sorte pode continuar sendo caprichosa eternamente, mas há sempre algo que você pode fazer para a atrair, e não se trata de sortilégios ou encantamentos, mas de atitudes práticas em benefício de seus projetos.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

A generosidade é uma virtude divina, e por isso, há de ser dispensada às pessoas que realmente a mereçam, e para isso é necessário ter muito discernimento, aceitando que algumas pessoas merecem e outras não.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Mesmo que suas melhores intenções não consigam ser colocadas em marcha de imediato, não abra mão delas, continue amadurecendo tudo em seu interior, sem comunicar muita coisa a ninguém, para não estragarem a surpresa.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

As pessoas certas estão todas por aí, mas como anda todo mundo transtornado é provável que seja um pouco difícil combinar algo concreto com elas. Você precisa delas e elas precisam de você, essa é a coreografia.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Confie no seu taco, deixe de lado a atenção que sua alma presta normalmente às dúvidas, porque ainda que essas continuem serpenteando por aí, nesta parte do caminho você tem margem para apostar ao seu favor. Em frente

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Agora que fica tudo claro e evidente na sua mente, chegou a hora de fazer uma reflexão sobre essa sua mania de imaginar sempre que algo errado e oculto esteja em andamento. Na maior parte das vezes não há nada.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Para progredir é necessário investir, porque nada choverá do céu em sua horta sem você apostar a favor de seus projetos. O estilo de vida é caro e requer investimentos constantes, e isso não é desperdício de recursos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O bem-estar das pessoas com que você se relaciona agora é também seu bem-estar particular, isso é algo que normalmente ninguém leva em conta, porque as condições egoístas de nossa humanidade o impedem.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Ainda que seja pouco o que seja possível fazer agora, será suficiente por enquanto. Trate de se movimentar com carinho e atenção, entendendo que é nos detalhes que tudo será resolvido É de pouco em pouco.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

A esperança é a última a morrer e a primeira a renascer das cinzas do desânimo. Conte com isso toda vez que você voltar a enxergar o abismo, o qual sempre estará por aí, mas sua alma não é obrigada a cair nele.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)