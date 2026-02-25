Horóscopo de hoje 25/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (25/02), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Essas fofocas que as pessoas fazem circular inadvertidamente, porque elas pensam que não fazem nada além de comentar, criam bastante peso e contratempo mas, felizmente, não chegarão a produzir nenhum grande mal.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Confie em que tudo se resolve, a despeito de que as pessoas com que precisa tratar agora estejam dando mais trabalho que de costume. Tenha em mente que elas devam estar passando por situações bem desafiadoras.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

O alívio que sua alma anseia deverá acontecer na hora em que você colocar suas decisões sobre a mesa, porque mesmo que essas definições não sejam perfeitas, pelo menos servirão para sua alma sentir alívio.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

A informalidade parece boa, porque deixa todas as pessoas mais à vontade, mas é sobre essa condição que acontecem abusos também, com pessoas usando seu nome para fazer coisas que você não autorizou. Melhor não.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Há males que vêm por bem, e que não são tão maus assim. Diante dos contratempos que se apresentam, em vez de você reagir com nervosismo, contenha seus impulsos e aproveite a situação para obter mais domínio e protagonismo.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As pessoas se contradizem e voltam atrás nas decisões que, anteriormente, teriam sido benéficas para você. Isso não vai durar muito nem tampouco provocar grandes contratempos. Tudo vai se solucionar bastante bem.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Os perrengues que você enfrenta agora são pontuais e passageiros, por isso, não merecem nenhum drama, pois, mesmo que toquem em nervos de sua alma e provoquem reações atípicas, entrar com tudo seria contraproducente.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Quando sua alma se deliciar novamente com a ideia de que seria ótimo ser totalmente livre de quaisquer amarras, reveja esse pensamento, porque é através dos compromissos que as melhores coisas acontecem.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Tudo continua andando da melhor maneira possível, porém, eventualmente as coisas podem sofrer alguns contratempos e enfrentar adversidades. Se a sua alma não fizer drama por isso, vai passar sem deixar rastros.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Vale a pena repensar sua postura em relação aos compromissos ineludíveis, mas que sua alma não quer aceitar, porque contrariam aquilo que pareceria mais desejável. Os desejos e as necessidades nem sempre convergem.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

É importante que você continue manobrando para garantir mais conforto e segurança no âmbito financeiro, porque mesmo que os avanços sejam menores do que os pretendidos, ainda assim serão avanços substanciais.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A partir de agora é propício usar o discernimento para selecionar direito de que maneira você vai usar o tempo disponível. É verdade que o cenário é desorientador pelo excesso de opções, mas melhora usando o discernimento.

