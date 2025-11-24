Horóscopo de hoje 24/11: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta segunda-feira, 24 de novembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (24/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
As emoções não precisam ser um turbilhão descontrolado, as emoções são experiências ricas, que conduzem a alma a fazer escolhas sinceras, ou pelo contrário, a tentar maquiar o que verdadeiramente sente. São escolhas.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Quando as pessoas são verdadeiramente sinceras, elas parecem agressivas, mas isso só é assim porque nos acostumamos mais com mentirinhas confortáveis do que com suportar a verdade, doa a quem doer. Em frente.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Com mínimo esforço vai dar para arrumar essas coisas que ficaram soltas ao longo do tempo. Coisas pequenas, mas que, acumuladas, dão aquela dor de cabeça, tanto quanto a culpa por ter procrastinado os deveres.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
Um pouco de loucura de vez em quando é necessário, porque a alma não deve ficar o tempo inteiro, sem interrupção, cingida às formalidades que obstaculizam a expressão de seus desejos viscerais. Essa é a loucura saudável.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Você chegou a um momento da vida em que não é mais possível recuar ao passado, que já foi perdido e encerrado, e a partir de agora o assunto será reconstruir seu destino sobre bases mais verdadeiras e seguras. Você pode.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Todas essas conversas que anima sua alma podem ser bem positivas, mas precisam ser monitoradas, para você não cair em golpes. O entusiasmo é sagrado, mas também pode distorcer seu entendimento sobre o que acontece.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
Contas claras preservam os bons relacionamentos. Às vezes é difícil cobrar as dívidas de pessoas consideradas amigas ou apenas próximas, mas nesta parte do caminho isso se tornou essencial. Contas claras.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Apesar de você pretender se expressar com total clareza, isso não garante que as pessoas entenderão o que você comunica. Portanto, é melhor você se expressar pela mera vontade de o fazer, sem se apegar aos resultados.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Essa clareza toda que você tem quando conversa interiormente com sua própria alma não é fácil de ter com as pessoas, conversando aberta e objetivamente. Porém, toda tentativa nesse sentido vale muito a pena.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
De vez em quando as pessoas ficam leves e divertidas e vale a pena aproveitar essa onda, antes de retornarem ao discurso de queixas e lamentos sobre tudo e sobre todos. A leveza e alegria são fatores indispensáveis.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Não importam tanto os resultados do que você fizer, o que importa mesmo é que você faça, que continue fazendo, porque sem perceber, em algum momento inefável do futuro, você chegará ao objetivo, com muita alegria.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Mais clareza e sinceridade da parte da vida sobre o que anda acontecendo seria impossível de digerir. Sua alma há de se considerar abençoada por receber tantas informações, mesmo que essas contradigam seus dogmas.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com)
