Horóscopo de hoje 24/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (24/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

As emoções não precisam ser um turbilhão descontrolado, as emoções são experiências ricas, que conduzem a alma a fazer escolhas sinceras, ou pelo contrário, a tentar maquiar o que verdadeiramente sente. São escolhas.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Quando as pessoas são verdadeiramente sinceras, elas parecem agressivas, mas isso só é assim porque nos acostumamos mais com mentirinhas confortáveis do que com suportar a verdade, doa a quem doer. Em frente.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Com mínimo esforço vai dar para arrumar essas coisas que ficaram soltas ao longo do tempo. Coisas pequenas, mas que, acumuladas, dão aquela dor de cabeça, tanto quanto a culpa por ter procrastinado os deveres.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Um pouco de loucura de vez em quando é necessário, porque a alma não deve ficar o tempo inteiro, sem interrupção, cingida às formalidades que obstaculizam a expressão de seus desejos viscerais. Essa é a loucura saudável.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Você chegou a um momento da vida em que não é mais possível recuar ao passado, que já foi perdido e encerrado, e a partir de agora o assunto será reconstruir seu destino sobre bases mais verdadeiras e seguras. Você pode.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Todas essas conversas que anima sua alma podem ser bem positivas, mas precisam ser monitoradas, para você não cair em golpes. O entusiasmo é sagrado, mas também pode distorcer seu entendimento sobre o que acontece.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Contas claras preservam os bons relacionamentos. Às vezes é difícil cobrar as dívidas de pessoas consideradas amigas ou apenas próximas, mas nesta parte do caminho isso se tornou essencial. Contas claras.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Apesar de você pretender se expressar com total clareza, isso não garante que as pessoas entenderão o que você comunica. Portanto, é melhor você se expressar pela mera vontade de o fazer, sem se apegar aos resultados.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Essa clareza toda que você tem quando conversa interiormente com sua própria alma não é fácil de ter com as pessoas, conversando aberta e objetivamente. Porém, toda tentativa nesse sentido vale muito a pena.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

De vez em quando as pessoas ficam leves e divertidas e vale a pena aproveitar essa onda, antes de retornarem ao discurso de queixas e lamentos sobre tudo e sobre todos. A leveza e alegria são fatores indispensáveis.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Não importam tanto os resultados do que você fizer, o que importa mesmo é que você faça, que continue fazendo, porque sem perceber, em algum momento inefável do futuro, você chegará ao objetivo, com muita alegria.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Mais clareza e sinceridade da parte da vida sobre o que anda acontecendo seria impossível de digerir. Sua alma há de se considerar abençoada por receber tantas informações, mesmo que essas contradigam seus dogmas.

