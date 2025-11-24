Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 24/11: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta segunda-feira, 24 de novembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (24/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

As emoções não precisam ser um turbilhão descontrolado, as emoções são experiências ricas, que conduzem a alma a fazer escolhas sinceras, ou pelo contrário, a tentar maquiar o que verdadeiramente sente. São escolhas.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Quando as pessoas são verdadeiramente sinceras, elas parecem agressivas, mas isso só é assim porque nos acostumamos mais com mentirinhas confortáveis do que com suportar a verdade, doa a quem doer. Em frente.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Com mínimo esforço vai dar para arrumar essas coisas que ficaram soltas ao longo do tempo. Coisas pequenas, mas que, acumuladas, dão aquela dor de cabeça, tanto quanto a culpa por ter procrastinado os deveres.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Um pouco de loucura de vez em quando é necessário, porque a alma não deve ficar o tempo inteiro, sem interrupção, cingida às formalidades que obstaculizam a expressão de seus desejos viscerais. Essa é a loucura saudável.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

 Você chegou a um momento da vida em que não é mais possível recuar ao passado, que já foi perdido e encerrado, e a partir de agora o assunto será reconstruir seu destino sobre bases mais verdadeiras e seguras. Você pode.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Todas essas conversas que anima sua alma podem ser bem positivas, mas precisam ser monitoradas, para você não cair em golpes. O entusiasmo é sagrado, mas também pode distorcer seu entendimento sobre o que acontece.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Contas claras preservam os bons relacionamentos. Às vezes é difícil cobrar as dívidas de pessoas consideradas amigas ou apenas próximas, mas nesta parte do caminho isso se tornou essencial. Contas claras.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Apesar de você pretender se expressar com total clareza, isso não garante que as pessoas entenderão o que você comunica. Portanto, é melhor você se expressar pela mera vontade de o fazer, sem se apegar aos resultados.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Essa clareza toda que você tem quando conversa interiormente com sua própria alma não é fácil de ter com as pessoas, conversando aberta e objetivamente. Porém, toda tentativa nesse sentido vale muito a pena.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

De vez em quando as pessoas ficam leves e divertidas e vale a pena aproveitar essa onda, antes de retornarem ao discurso de queixas e lamentos sobre tudo e sobre todos. A leveza e alegria são fatores indispensáveis.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Não importam tanto os resultados do que você fizer, o que importa mesmo é que você faça, que continue fazendo, porque sem perceber, em algum momento inefável do futuro, você chegará ao objetivo, com muita alegria.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Mais clareza e sinceridade da parte da vida sobre o que anda acontecendo seria impossível de digerir. Sua alma há de se considerar abençoada por receber tantas informações, mesmo que essas contradigam seus dogmas.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com

