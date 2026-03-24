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Horóscopo de hoje 24/03: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta terça-feira, 24 de março de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (24/03), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Mais uma vez, você terá de liderar a situação para motivar as pessoas que, cheias de temores e dúvidas, ainda não contribuem do jeito que elas são capazes. Tome a iniciativa e elas seguirão seus passos, com certeza.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

A confiança é uma moeda rara nos relacionamentos, porque as pessoas andam com muito medo e se fecham em si mesmas. Porém, o que poderia ser uma manobra de sobrevivência se volta contra elas. É preciso confiar.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

 Escolher direito as pessoas que você vai envolver em seus projetos de vida, sejam esses profissionais ou íntimos, é a questão mais importante, porque as pessoas podem ajudar, mas também atrapalhar muito. É assim.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Enquanto você preservar o ritmo da atividade, mesmo que você não veja resultados imediatos, perceberá que sua ansiedade diminui e que o temor de tudo dar errado vai desaparecendo como que por artes mágicas. Em frente.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Superar os perrengues e contrariedades que atormentaram você durante um bom tempo é um objetivo muito perto de ser realizado. Procure prestar toda a atenção possível para que a oportunidade não seja perdida. Isso não.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

É muita coisa para arrumar e colocar em ordem, mas isso não há de eclipsar o que este momento apresenta para você, a oportunidade de você fazer uma enorme transformação e adquirir mais autonomia no futuro. Em frente.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Use o discernimento, esse poder da mente que é capaz de selecionar, para distinguir as pessoas que ajudarão e serão positivas para seus projetos, porque elas estão misturadas com outras, que é melhor perder.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Agora é um momento de sua vida em que tudo está se transformando de um jeito diferente de como você experimentou as transformações no passado. Dessa vez, tudo acontece sem terremotos demolidores.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

 Ao você se apressar para colocar tudo em prática, mesmo se atrapalhando um pouco, você ganha a oportunidade de comprovar se as promessas que as pessoas fazem são verdadeiras ou se elas são pura fantasia.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Todas as mudanças que andam acontecendo se sintonizam muito bem com seus anseios íntimos e, por isso, precisam ser aproveitadas para consolidar uma visão da realidade que veio para ficar e se expressar com vigor.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

 As conversas são promissoras, mas é necessário superar a etapa das promessas, para que sua alma não fique esperando resultados de onde não vai vir absolutamente nada. Use o discernimento para selecionar as conversas.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

 Dá medo e angústia de tudo que anda ocorrendo e, também, dos riscos que você precisa assumir nesta parte do caminho. Porém, depois de colocar tudo em marcha você verá que o medo não era profecia de tudo dar errado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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