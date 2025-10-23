Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 23/10: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste quinta-feira, 23 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Hannah Franco
fonte

Horóscopo de hoje 23/10: veja a previsão para todos os signos (Foto/Canva)

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (23/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

VEJA MAIS

image Confira 3 dicas infalíveis para conquistar uma pessoa do signo de Libra
Os librianos gostam de nutrir um amor platônico

image Inferno astral de Libra: confira 5 dicas para lidar com essa fase na Astrologia
Ao longo desse período, o signo de Libra costuma experienciar momentos delicados na vida

♈ Áries (21/03 – 20/04)

Sua energia está em alta e impulsiona atitudes espontâneas. No amor, podem surgir reencontros marcantes para os solteiros. No trabalho, a criatividade vai florescer, mas evite dispersar. Cuide do sono para manter o equilíbrio.

👉 Dica do dia: confie na sua primeira impressão.

♉ Touro (21/04 – 20/05)

Você poderá precisar driblar a falta de atenção das pessoas para assuntos que são importantes para você. Seja paciente, evite confrontos diretos.

👉 Dica do dia: use a diplomacia para ser ouvido.

♊ Gêmeos (21/05 – 20/06)

Hora de agir! Não fique só no planejamento, pois o movimento é o que vai transformar seus sonhos em realidade.

👉 Dica do dia: Coloque a mão na massa.

♋ Câncer (21/06 – 22/07)

Pensamentos fluem livremente, mas é hora de transformar ideias em ações concretas.

👉 Dica do dia: Dê um passo firme em direção aos seus objetivos.

♌ Leão (23/07 – 22/08)

Seus pontos de vista podem ser subestimados hoje, mas não se deixe abater. Persista e exija respeito.

👉 Dica do dia: Fale com clareza e confiança.

♍ Virgem (23/08 – 22/09)

Cuidado com o ciúme, que pode causar desgaste nos relacionamentos. Busque equilíbrio emocional.

👉 Dica do dia: Confie mais e controle o sentimento de posse.

♎ Libra (23/09 – 22/10)

A ansiedade pode te levar a sobrecarregar-se desnecessariamente. Respire fundo e priorize as tarefas.

👉 Dica do dia: Organize sua rotina com calma.

♏ Escorpião (23/10 – 21/11)

Seus planos estarão evidentes, então aja com precisão e transparência.

👉 Dica do dia: Foque na execução sem medo.

♐ Sagitário (22/11 – 21/12)

É tempo de agir conforme sua intuição, deixando de lado conselhos que não se aplicam à sua realidade.

👉 Dica do dia: Confie na sua sabedoria interna.

♑ Capricórnio (22/12 – 20/01)

Assuntos pendentes se multiplicam, mas tente manter a calma e resolver um passo de cada vez.

👉 Dica do dia: Não tente fazer tudo ao mesmo tempo.

♒ Aquário (21/01 – 19/02)

Sonhos grandes merecem sua atenção e energia, mesmo que ainda pareçam distantes.

👉 Dica do dia: Cultive sua esperança e invista em seus projetos.

♓ Peixes (20/02 – 20/03)

Evite agir por impulso hoje. Controle a ansiedade para tomar decisões mais sábias.

👉 Dica do dia: Respire fundo antes de agir.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

signo do dia
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda