Horóscopo de hoje 23/07: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 23 de julho de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (23/07), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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♈ Áries (21/03 a 20/04)

Continuando a ser você da forma mais espontânea e inocente possível, a magia da vida continuará também acompanhando você. É preferível sair da casinha da normalidade do que se adaptar ao que não lhe convém.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

A vontade de fazer algo para melhorar o mundo não há de ser descartada como se fosse produto de idealismo impossível de realizar. Ao contrário, leve muito a sério essa vontade, porque é o início de um caminho.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

É propício você circular à vontade no meio social, porque as oportunidades irão surgindo através das pessoas com que você entrar em contato. O próximo capítulo será o de selecionar as pessoas com que se relaciona.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Os assuntos delicados com que você precisa lidar nesta parte do caminho precisam ser tratados com ousadia, porque se ficar tentando saídas lógicas e pertinentes, sua alma vai ficar a cada dia mais enredada.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Relacionamentos não hão de servir para você se esconder da vida, ao contrário, é através desses que sua alma há de adquirir uma visão cada vez mais ampla dos acontecimentos, pois, é assim que as pessoas crescem juntas.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Procure não se assustar com a complexidade do cenário com que você precisa lidar a maior parte do tempo, porque sua alma está totalmente capacitada a dar conta do recado. Encare tudo com alegria e leveza.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Uma boa parte das pessoas de seu círculo entrou numa espiral de desespero e será difícil elas saírem daí, porém, há outras pessoas que não apenas saíram como também adquiriram maior esclarecimento. Se aproxime delas.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Os grandiosos objetivos que sua alma persegue hão de ser temperados com um tratamento carinhoso e atencioso da infraestrutura cotidiana, porque se isso faltar, o grande caminho se verá comprometido. É por aí.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Os grandiosos objetivos que sua alma persegue hão de ser temperados com um tratamento carinhoso e atencioso da infraestrutura cotidiana, porque se isso faltar, o grande caminho se verá comprometido. É por aí.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Para sua alma e corpo se sentirem seguros e confortáveis é importante você não ficar esperando que as circunstâncias mudem e melhorem, porque assim você iria passar a maior parte do tempo esperando. Só isso.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

A diversidade de acontecimentos é tamanha que sua alma tem a sensação de se perder num labirinto cheio de possibilidades, mas que dificulta a escolha lúcida e certa. Não se preocupe, tudo isso se resolverá.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A diversidade de acontecimentos é tamanha que sua alma tem a sensação de se perder num labirinto cheio de possibilidades, mas que dificulta a escolha lúcida e certa. Não se preocupe, tudo isso se resolverá.