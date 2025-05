Horóscopo de hoje 23/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira 23/05 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Tudo depende do teor das iniciativas que você tomar neste momento, já que, de toda maneira, o cenário está posto para que as coisas se movimentem, e as pessoas envolvidas se sintam motivadas a seguir seus passos.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

A motivação emocional é um dos ingredientes mais importantes de qualquer empreitada, porque ainda que pareça mais importante fazer planos detalhados de negócios, se você não envolve seu coração, nada de bom resulta.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Essa movimentação toda faz bem à alma, porque dá a impressão de que a vida está acontecendo. Aproveite, por isso, o embalo, e coloque um pouco de combustível nos assuntos que realmente importa realizar. Aí sim!

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Evite as distrações, porque este dia promete ser muito produtivo, mas só se você se focar nas questões que já tenha colocado em marcha, e que precisem de mais um pequeno empurrão de sua parte para avançar ainda mais.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Projete sua mente ao futuro sem pudor de esbarrar em fantasias, porque mesmo que essas estejam envolvidas e misturadas com os bons projetos, ainda assim servirão para brindar com emoções positivas. Muito boas.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Todas essas visões que estimulam sua alma não hão de ir pelo ralo abaixo, de alguma coisa servirão, nem que seja para que, com a alma estimulada, você sinta necessidade de tomar algumas iniciativas, e o faça.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Enquanto houver harmonia nos relacionamentos, isso se mostrará através da alegria que você terá ao contemplar que as pessoas com que você se relaciona se dão bem, ainda que seus assuntos não avancem. Nada de inveja.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Este é um momento oportuno para você dar um pouco mais de alento aos assuntos que considerar importantes, e dos quais você espere resultados concretos. Agora é hora de produzir, e de consolidar sua posição.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Muitas boas ideias ocorrem ao mesmo tempo, e o dia continua tendo as vinte e quatro horas de sempre, portanto, sua alma sabe que será impossível que caibam todas. É hora de selecionar direito as múltiplas ideias.

♑Capricórnio (22/12 a 20/01)

Os bons sentimentos devem ser manifestos com a mesma ou maior intensidade do que quando você manifesta seu mau humor ou qualquer tipo de contrariedade. Abra o sorriso e expresse com ardor seu bom humor também.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Agora é uma boa hora para passar a limpo quaisquer questões que tenham ficado sem resolver entre você e as pessoas que sua alma considera mais valiosas, e que, por isso, seja imprescindível manter bom relacionamento

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Faça tudo que estiver ao seu alcance para dinamizar seus projetos. Mesmo que pareça pouco o que puder fazer, faça-o mesmo assim, com a alma imbuída da alegria de saber que, aos poucos, o avanço acontece. É assim.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)