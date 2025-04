Horóscopo de hoje 23/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta quarta 23/04, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual seu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

O mundo está em pedaços, provavelmente porque faz tempo que anda assim e apenas faltava descortinar o véu que impedia a visão da realidade. O assunto, agora, é agir dentro de sua capacidade e visão. Só isso.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Se você acha que a pior parte ficou sobre suas costas, melhor olhar com mais objetividade o cenário em que tudo está acontecendo, porque nada está fácil para ninguém. As dificuldades são temporárias, isso sim.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Se você começar a contabilizar todos os erros cometidos, o resultado não será nada positivo. Melhor enterrar o passado e passar a olhar para frente com entusiasmo e vontade de renascer das cinzas de tudo que foi.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Ou as pessoas não são as mesmas de antes, ou você mudou tanto que agora enxerga as mesmas pessoas de sempre com outro olhar. De uma maneira ou de outra, isso anuncia um processo de triagem das amizades. Melhor assim.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

As trapalhadas que as pessoas cometem chegam numa hora em que parecem ser produto de conspiração, porém, não há nada nem sequer parecido acontecendo, é apenas o mistério da vida. Nada demais, nada de menos.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Mesmo que pela lógica não haveria como superar os acontecimentos em curso, continue você fazendo suas tentativas, porque o pouco que fizer agora será o muito de vantagem que você terá no futuro. Isso é positivo.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Os temores podem até ser legítimos, porém, são baseados em hipóteses e precisam ser dimensionados com serenidade, para não ocuparem toda a alma. As coisas vão se acertar com mais facilidade do que parece, viu?

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Até os que se dedicam a dar golpes nas pessoas estão submetidos a cair em golpes, porque do jeito que anda o mundo, totalmente de ponta-cabeça, não há segurança absoluta para ninguém. Muito louco tudo isso.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A aparente impossibilidade não há de ser considerada definitiva, porque ainda vai correr muita água embaixo da ponte. Procure se erguer novamente, consertar os erros eventualmente cometidos, e seguir em frente.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Os recursos não faltam nem sobram, procure tomar distância dessa preocupação e se focar em desenhar mentalmente, com máximo detalhe, todos os passos que você vai precisar dar para se aproximar às suas pretensões.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Tentando fazer a coisa certa, provavelmente você fará a errada, e isso não porque falte planejamento, mas porque o cenário anda tão sobressaltado que tudo que depender de outras pessoas está num terreno incerto.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Se tudo estivesse às mil maravilhas, sua alma teria se acomodado e não sonharia mais. Sonhamos porque não nos conformamos com a realidade atual e nos lançamos, atrevidos, em busca de melhores condições. Assim é a vida.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com