Horóscopo de hoje 23/03: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta segunda-feira, 23 de março de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (23/03), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
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🔮 Saiba qual o seu signo
Áries: 21 de março a 20 de abril
Touro: 21 de abril a 20 de maio
Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
Câncer: 21 de junho a 22 de julho
Leão: 23 de julho a 22 de agosto
Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
Depender de outras pessoas para fazer o necessário é algo que dá nos nervos de sua alma, porém, nesta parte do caminho você terá de fazer das tripas coração e aceitar essas condições, porque só assim dará tudo certo.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
É preciso confiar, porque sem confiança não há como se entregar à Vida e, ao contrário, você fica tentando manobrar de um jeito que, no fim, seria contraproducente. Deposite um voto de confiança nos mistérios da vida.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Para tudo acontecer com relativa tranquilidade, o mais importante é escolher direito as pessoas com que você vai se envolver, porque o fator humano sempre complica todas as histórias, sejam esses íntimas ou profissionais.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
As mudanças que vão se apresentando como inevitáveis começam a produzir o temor de perder o domínio sobre a situação, mas você precisa ser firme e contrariar o medo, já que ele é ilusório, não reflete a verdade.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
O horizonte se amplia e você está prestes a superar uma boa parte das contrariedades que atormentaram durante um bom tempo. Por isso mesmo sua alma precisa estar atenta a todos os detalhes que compõem esse processo.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
O momento envolve muitos riscos, mas é por isso que é divertido, pois, transcendendo o natural medo que tudo dá, você verá que as coisas se arrumam sobre a marcha dos acontecimentos. Faça das tripas coração, em frente!
♎ Libra (23/09 a 22/10)
A vida, com seus mistérios, ajudará você a selecionar direito as pessoas com que precisa se acompanhar nos tempos vindouros, porque elas estão misturadas com muitas outras, que seria melhor ver pelas costas. Seleção.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Aos poucos, as coisas vão se acomodando de tal forma que parece que sempre estiveram aí. É assim que grandes transformações vão ocorrendo sem a necessidade de se apresentarem como cataclismas destrutivos.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
É bom receber o reconhecimento das pessoas, porém, do jeito que andam as coisas, não se sabe mais direito o que é verdadeiro e o que é falso. Procure ter isso em mente para não deixar que promessas falsas seduzam você.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Agora, que as coisas tomam um rumo diferente do planejado, mas que essa mudança agrada sua alma, é o momento perfeito para você consolidar uma perspectiva que esteja mais sintonizada com seus anseios íntimos.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que a alma se sente meio atordoada, porque precisa fazer escolhas, já que seria impossível abraçar todas as oportunidades ao mesmo tempo. Escolhas pedem discernimento.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
As manobras que você precisa fazer agora são arriscadas, mas é o momento certo para as iniciar, porque se você continuar esperando por um momento melhor para se arriscar, as oportunidades de progresso desaparecerão.
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