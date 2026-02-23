Horóscopo de hoje 23/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (23/02), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Compartilhar suas experiências e conhecimento é uma condição que, se praticada, ampliará muito suas perspectivas futuras, não porque de imediato aconteça algo positivo, mas porque abrirá as portas de novos relacionamentos.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Há coisas que precisam ser feitas, sem importar se o momento seja propício ou não, porque foram proteladas tantas vezes que a essa altura do jogo não daria para fazer isso de novo. Foque naquilo que defenda seus interesses.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Ainda não é tempo bom para você deslanchar todos seus projetos, há questões que requerem mais amadurecimento, e a vida, sempre generosa e compassiva, lhe apresenta limites que precisam ser respeitados. Ganhar tempo.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Aos poucos, mas de forma evidente, pessoas que foram importantes durante muito tempo andam se afastando, um pouco porque os mistérios da vida assim o dispõem e outro pouco porque você perdeu o interesse nelas. É por aí.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Apesar das contrariedades que as pessoas apresentam, continue você firme em suas intenções de se livrar de quanto peso houver amarrando sua alma a um passado que não é mais necessário reproduzir. Atitude firme e alegria na alma.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Há questões que merecem ser enfrentadas, mas outras requerem transcendência, ou seja, você se tornar indiferente e continuar em frente apesar de que, em muitos momentos, essas toquem em nervos muito profundos.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Há males que continuariam se estendendo ao longo do tempo se você não tomasse uma atitude firme e os cortasse pela raiz. Ainda que sua alma continue cheia de dilemas a respeito de tudo, essa atitude se torna imprescindível.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Para você granjear a simpatia das pessoas com que pretende fazer algum tipo de acordo ou negócio, será necessário você conter seus impulsos e jogar um jogo diplomático, para que todos os interesses sejam contemplados.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Anda difícil focar naquilo que realmente pode trazer bons resultados, porque acontece tanta coisa ao mesmo tempo que sua alma fica distraída, encantada por um monte de perspectivas que, no fim, não acontecerão.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Fazer tudo do seu jeito, como sua alma gostaria, é uma pretensão legítima, mas nem sempre oportuna. Agora, por exemplo, seria interessante você fazer algumas concessões e se ajustar aos compromissos assumidos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Ainda que sua alma esteja tentada a chutar o balde, nesta parte do caminho isso seria contraproducente. Por isso, busque uma forma de aliviar sua irritação que não comprometa seus planos, e continue se organizando.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A impaciência pode até parecer legítima, já que a alma se cansa de ter de protelar o usufruto de seus direitos, porém, essa continua sendo contraproducente nos resultados. Procure continuar se contendo, isso sim.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)