Horóscopo de hoje 22/08: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 22 de agosto de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (22/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Faça o que for melhor para você, sem se importar com que eventualmente chovam críticas pela atitude, porque quem critica é, com certeza, a pessoa que acha que as prerrogativas delas valem mais que as suas.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

De vez em quando dá um vazio como se nada do que tivesse feito até aqui valesse de verdade. Deixe passar, porque se não especular demais sobre essa estranha sensação, é certo que ela passará sem deixar rastros. Melhor não.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Hoje é um daqueles dias em que é melhor não ceder à tentação de discutir qualquer coisa que o valha, porque o fato pode crescer de tal maneira que fique descontrolado, e com certeza, não é nada disso que sua alma quer.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Muitas pequenas mudanças estão a caminho, mas hoje é um daqueles dias em que é melhor não ficar especulando sobre o que isso seria, porque a mente é cheia de truques e armadilhas, e você acabaria imaginando o que não é.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Melhorar é algo que cada vez menos depende de sorte e mais de que você coloque em marcha as iniciativas que andou amadurecendo, mas que ainda não teve coragem de praticar. Não é hoje, mas é um dia desses qualquer.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Serenidade. Tudo que você precisa no dia de hoje é serenidade, mas se ficar dependendo de circunstâncias ótimas para ficar nesse estado de ânimo, acontecerá tudo o contrário. A serenidade virá porque você a decide.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

O ingrediente humano é complexo, mas totalmente necessário, e se de vez em quando dá vontade de se distanciar de todos porque só armam encrenca, a maioria dos momentos traz condições auspiciosas através dos relacionamentos.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

 Por mais que sua alma sempre suspeite de todas as pessoas, é de fundamental importância construir relacionamentos de confiança. Assim, você também será uma pessoa de confiança para quem se aproximar. É por aí.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Se tiver dúvidas a respeito do que seria melhor fazer hoje, declare feriado e se dedique a descansar, ou a atuar com total desapego pelos resultados. Dessa forma você não receberá o impacto da confusão reinante.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

É bom que mentalmente você voe longe no futuro e se encante com as visões. É bom, porque isso alimenta bons sentimentos e deixa você com um humor muito melhor para tratar as pessoas próximas e distantes. Bom para todos.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

De alguma maneira você vai ter de dar uma virada radical nos acontecimentos, porque não seria sábio se acomodar na situação atual, apesar de parecer sensato. O que importa é manter vivo o espírito de aventura.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Hoje é um daqueles dias em que aquilo que é esperado não acontece enquanto o que seja inesperado tem todas as chances de acontecer. Desfrutar ou não disso depende inteiramente de sua capacidade de se surpreender.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

