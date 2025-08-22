Horóscopo de hoje 22/08: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 22 de agosto de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (22/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
Faça o que for melhor para você, sem se importar com que eventualmente chovam críticas pela atitude, porque quem critica é, com certeza, a pessoa que acha que as prerrogativas delas valem mais que as suas.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
De vez em quando dá um vazio como se nada do que tivesse feito até aqui valesse de verdade. Deixe passar, porque se não especular demais sobre essa estranha sensação, é certo que ela passará sem deixar rastros. Melhor não.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Hoje é um daqueles dias em que é melhor não ceder à tentação de discutir qualquer coisa que o valha, porque o fato pode crescer de tal maneira que fique descontrolado, e com certeza, não é nada disso que sua alma quer.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
Muitas pequenas mudanças estão a caminho, mas hoje é um daqueles dias em que é melhor não ficar especulando sobre o que isso seria, porque a mente é cheia de truques e armadilhas, e você acabaria imaginando o que não é.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Melhorar é algo que cada vez menos depende de sorte e mais de que você coloque em marcha as iniciativas que andou amadurecendo, mas que ainda não teve coragem de praticar. Não é hoje, mas é um dia desses qualquer.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Serenidade. Tudo que você precisa no dia de hoje é serenidade, mas se ficar dependendo de circunstâncias ótimas para ficar nesse estado de ânimo, acontecerá tudo o contrário. A serenidade virá porque você a decide.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
O ingrediente humano é complexo, mas totalmente necessário, e se de vez em quando dá vontade de se distanciar de todos porque só armam encrenca, a maioria dos momentos traz condições auspiciosas através dos relacionamentos.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Por mais que sua alma sempre suspeite de todas as pessoas, é de fundamental importância construir relacionamentos de confiança. Assim, você também será uma pessoa de confiança para quem se aproximar. É por aí.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Se tiver dúvidas a respeito do que seria melhor fazer hoje, declare feriado e se dedique a descansar, ou a atuar com total desapego pelos resultados. Dessa forma você não receberá o impacto da confusão reinante.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
É bom que mentalmente você voe longe no futuro e se encante com as visões. É bom, porque isso alimenta bons sentimentos e deixa você com um humor muito melhor para tratar as pessoas próximas e distantes. Bom para todos.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
De alguma maneira você vai ter de dar uma virada radical nos acontecimentos, porque não seria sábio se acomodar na situação atual, apesar de parecer sensato. O que importa é manter vivo o espírito de aventura.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Hoje é um daqueles dias em que aquilo que é esperado não acontece enquanto o que seja inesperado tem todas as chances de acontecer. Desfrutar ou não disso depende inteiramente de sua capacidade de se surpreender.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
