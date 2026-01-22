Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 22/01: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (22/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Relacionamento aberto em 2026? Confira como cada signo deve experimentar o amor sem manual
Astrólogos analisam como cada signo pode repensar vínculos e a exclusividade em 2026, com foco na flexibilidade


image 4 signos que vão passar por grandes transformações em 2026
Astrologia antecipa um ano de virada profunda para alguns signos do zodíaco

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Sua alma e corpo são cidadãos de um país que, como todos os outros, tem seu funcionamento e deveres que precisam ser cumpridos. Agora é quando se torna necessário colocar em dia esse relacionamento. Em frente.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Faça exatamente aquilo que prometeu, seja para si mesmo ou para alguma pessoa, porque assim você aproveitará a onda produtiva do momento sem, no entanto, se embaralhar com expectativas impossíveis de cumprir. Em frente.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

As fofocas rolam soltas e se você se deter a esclarecer cada uma dessas acabará dando tom de seriedade a algumas questões que seria melhor tratar com indiferença. Procure levitar acima das fofocas, elas são muito baixas.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Aquilo que é seu não será entregue em bandeja, você precisará lutar pelos seus direitos, mesmo que a situação seja estressante e provoque, inclusive, rompimentos indesejados. Não importa, siga em frente.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Apesar do susto inicial diante dos movimentos executados por certas pessoas, você precisa transcender esse estado de ânimo com rapidez, porque no fundo as coisas se tornarão favoráveis a você a qualquer momento.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Por trás de tudo que anda acontecendo, e das potencialidades que sua alma enxerga, reside a necessidade de você selecionar direito a que vai dedicar seu tempo e esforço nos próximos meses. Foque sua atenção nisso.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

A imprecisão há de ser evitada nesta parte do caminho, porque agora somente vingam os desejos que tenham sido formulados com absoluta clareza e precisão, de modo a não se confundirem com ilusões mal acabadas.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Tome para si o direito de romper com seu passado, porque ainda que você tenha saudade de algumas experiências e relacionamentos, nada mais será como antes, e por isso é melhor seguir em frente com os rompimentos.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Apesar da frenética atividade mental deste momento, mediante a qual fluem ideias magníficas misturadas com outras, de duvidosa reputação, é melhor adotar a atitude de amadurecer melhor tudo que é pensado.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

 Está tudo posto para sua alma cair na tentação de se envolver nalguma encrenca, mas você faria bem em se conter e selecionar direito em que experiências se envolver, porque todo tipo delas está disponível.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Você verá que se tomar a iniciativa, mesmo que de forma impulsiva, a trapalhada inicial logo dará lugar a um cenário onde as coisas se acomodam bastante bem. Há horas em que é preciso chutar o pau da barraca.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Há coisas que precisam vir à tona e que, para isso, é necessário resistir à tentação de as varrer para baixo do tapete, como se nada tivesse acontecido. Você não precisa se expor publicamente, mas reconhecer tudo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

astral

signo do dia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda