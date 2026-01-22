Horóscopo de hoje 22/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (22/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS



🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Sua alma e corpo são cidadãos de um país que, como todos os outros, tem seu funcionamento e deveres que precisam ser cumpridos. Agora é quando se torna necessário colocar em dia esse relacionamento. Em frente.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Faça exatamente aquilo que prometeu, seja para si mesmo ou para alguma pessoa, porque assim você aproveitará a onda produtiva do momento sem, no entanto, se embaralhar com expectativas impossíveis de cumprir. Em frente.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

As fofocas rolam soltas e se você se deter a esclarecer cada uma dessas acabará dando tom de seriedade a algumas questões que seria melhor tratar com indiferença. Procure levitar acima das fofocas, elas são muito baixas.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Aquilo que é seu não será entregue em bandeja, você precisará lutar pelos seus direitos, mesmo que a situação seja estressante e provoque, inclusive, rompimentos indesejados. Não importa, siga em frente.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Apesar do susto inicial diante dos movimentos executados por certas pessoas, você precisa transcender esse estado de ânimo com rapidez, porque no fundo as coisas se tornarão favoráveis a você a qualquer momento.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Por trás de tudo que anda acontecendo, e das potencialidades que sua alma enxerga, reside a necessidade de você selecionar direito a que vai dedicar seu tempo e esforço nos próximos meses. Foque sua atenção nisso.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

A imprecisão há de ser evitada nesta parte do caminho, porque agora somente vingam os desejos que tenham sido formulados com absoluta clareza e precisão, de modo a não se confundirem com ilusões mal acabadas.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Tome para si o direito de romper com seu passado, porque ainda que você tenha saudade de algumas experiências e relacionamentos, nada mais será como antes, e por isso é melhor seguir em frente com os rompimentos.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Apesar da frenética atividade mental deste momento, mediante a qual fluem ideias magníficas misturadas com outras, de duvidosa reputação, é melhor adotar a atitude de amadurecer melhor tudo que é pensado.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Está tudo posto para sua alma cair na tentação de se envolver nalguma encrenca, mas você faria bem em se conter e selecionar direito em que experiências se envolver, porque todo tipo delas está disponível.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Você verá que se tomar a iniciativa, mesmo que de forma impulsiva, a trapalhada inicial logo dará lugar a um cenário onde as coisas se acomodam bastante bem. Há horas em que é preciso chutar o pau da barraca.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Há coisas que precisam vir à tona e que, para isso, é necessário resistir à tentação de as varrer para baixo do tapete, como se nada tivesse acontecido. Você não precisa se expor publicamente, mas reconhecer tudo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)