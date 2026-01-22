Horóscopo de hoje 22/01: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (22/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
VEJA MAIS
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
Sua alma e corpo são cidadãos de um país que, como todos os outros, tem seu funcionamento e deveres que precisam ser cumpridos. Agora é quando se torna necessário colocar em dia esse relacionamento. Em frente.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Faça exatamente aquilo que prometeu, seja para si mesmo ou para alguma pessoa, porque assim você aproveitará a onda produtiva do momento sem, no entanto, se embaralhar com expectativas impossíveis de cumprir. Em frente.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
As fofocas rolam soltas e se você se deter a esclarecer cada uma dessas acabará dando tom de seriedade a algumas questões que seria melhor tratar com indiferença. Procure levitar acima das fofocas, elas são muito baixas.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
Aquilo que é seu não será entregue em bandeja, você precisará lutar pelos seus direitos, mesmo que a situação seja estressante e provoque, inclusive, rompimentos indesejados. Não importa, siga em frente.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Apesar do susto inicial diante dos movimentos executados por certas pessoas, você precisa transcender esse estado de ânimo com rapidez, porque no fundo as coisas se tornarão favoráveis a você a qualquer momento.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Por trás de tudo que anda acontecendo, e das potencialidades que sua alma enxerga, reside a necessidade de você selecionar direito a que vai dedicar seu tempo e esforço nos próximos meses. Foque sua atenção nisso.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
A imprecisão há de ser evitada nesta parte do caminho, porque agora somente vingam os desejos que tenham sido formulados com absoluta clareza e precisão, de modo a não se confundirem com ilusões mal acabadas.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Tome para si o direito de romper com seu passado, porque ainda que você tenha saudade de algumas experiências e relacionamentos, nada mais será como antes, e por isso é melhor seguir em frente com os rompimentos.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Apesar da frenética atividade mental deste momento, mediante a qual fluem ideias magníficas misturadas com outras, de duvidosa reputação, é melhor adotar a atitude de amadurecer melhor tudo que é pensado.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Está tudo posto para sua alma cair na tentação de se envolver nalguma encrenca, mas você faria bem em se conter e selecionar direito em que experiências se envolver, porque todo tipo delas está disponível.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Você verá que se tomar a iniciativa, mesmo que de forma impulsiva, a trapalhada inicial logo dará lugar a um cenário onde as coisas se acomodam bastante bem. Há horas em que é preciso chutar o pau da barraca.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Há coisas que precisam vir à tona e que, para isso, é necessário resistir à tentação de as varrer para baixo do tapete, como se nada tivesse acontecido. Você não precisa se expor publicamente, mas reconhecer tudo.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA