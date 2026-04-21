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Horóscopo de hoje 21/04: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta terça-feira, 21 de abril de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (21/04), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril
Touro: 21 de abril a 20 de maio
Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
Câncer: 21 de junho a 22 de julho
Leão: 23 de julho a 22 de agosto
Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

A dinâmica necessária para desatravancar o que precisa está vindo ao seu encontro, e como está bem próxima já dá para a pressentir, na forma de uma alegria que, talvez, não tenha o apoio das circunstâncias. O que importa?

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Falta pouco para sua alma se libertar dos pesos que vem carregando há algum tempo, pois, mesmo que a libertação não seja definitiva, pelo menos trará esperança e, muito especialmente, alívio para seu corpo e alma.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Planejar e organizar não é tão divertido quanto improvisar, mas como tudo anda mudando além da imaginação, não é surpreendente que até você, uma alma propensa à improvisação, tenha também de mudar de método de realização.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Ainda que sua alma não consiga definir direito se o que acontece a faz se sentir bem ou mal, aceite o que o destino trouxer e lide com a realidade de forma pragmática, pois, logo verá você que tudo vem por bem.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Seu poder não é individual nesta parte do caminho, seu poder deriva da qualidade dos relacionamentos e de como você manobra para que as pessoas pertinentes continuem ao seu lado, em nome de promover o progresso ansiado.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Pense grande, pense de uma forma em que você não seja capaz de fazer tudo contando apenas com sua força pessoal e, por isso, tenha você de se congregar para que, juntas, todas as pessoas envolvidas progridam melhor.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Nenhum mal pesa sobre alma nenhuma para sempre, porque a alma é, pela sua própria natureza, livre e conectada com esse organismo colossal que chamamos de Universo, o qual promove bem-estar a todos, sem exceção. Em frente.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

A conta só vai fechar quando você fizer amizade com as complicações, em vez de ficar lutando contra essas como se fossem adversárias malignas que impedem o progresso. Há males que vêm por bem, não sabia?

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Qualquer desequilíbrio que acontecer em algum dos relacionamentos significativos de sua vida, pesará sobre sua alma na forma de constrangimento desnecessário. Invista em criar harmonia nos relacionamentos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Da celebração ao esforço novamente, porque ainda há estrada para trilhar. Há muito para celebrar, mas há ainda muito mais para encarar com boa vontade e desejo de que tudo seja o melhor para todos. Em frente.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Tudo está bem quando termina bem, e se não está bem é porque provavelmente ainda não terminou. Isso que parece um exagero de otimismo é, na verdade, o fiel retrato de como o mistério da vida funciona. Acredite ou não.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Você se aproxima de completar mudanças enormes, que afetarão positivamente o futuro próximo e distante também. Ainda não há espaço para celebração, porque falta muito para finalizar, mas a alma saltita de alegria.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)

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