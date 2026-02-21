Horóscopo de hoje 21/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (21/02), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Com tanta coisa acontecendo e com sua alma envolvida na maior parte de tudo que acontece, é hora de você passar em revista seus sentimentos mais íntimos, e se orientar por esses, porque aí nunca há fingimento.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Para evitar futuros desgastes em certos relacionamentos, procure sempre manter um trato cordial com as pessoas, porque mesmo que isso seja um tanto forçado de vez em quando, o futuro pacífico justifica o investimento.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Para que este momento auspicioso não passe em brancas nuvens, tenha em mente os interesses que você precisa defender, e faça isso sem nenhum pudor, mesmo que haja pessoas de prontidão para criticar você. Não importa.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Ninguém pode forçar outrem a ter boa vontade, pois, ou ela surge espontânea do fundo do coração, ou será simplesmente fingida, dando resultados contrários aos esperados. A boa vontade sempre está por aí, no coração.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Procure dar razão aos seus sentimentos, para que sua alma possa encontrar a orientação adequada neste momento, em que precisa tomar algumas decisões. Os sentimentos são puros, não se intoxicam com raciocínios.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Continue ampliando sua rede de contatos, porque mesmo que se misturem as pessoas simpáticas e antipáticas, isso não mais seria do que um reflexo de como as coisas andam no mundo, de ponta-cabeça e sem rumo definido.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Fazendo tudo direito e dentro das normas da correção, não haverá nenhum problema e, ainda mais, os frutos colhidos serão deliciosos. Por mais difícil que seja você se manter dentro da correção, os resultados compensam.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Aproveite a boa onda que circula à solta entre as pessoas, porque é sabido que as coisas não funcionam assim normalmente. Ao contrário, é mais frequente que as pessoas estejam ressentidas do que com boa vontade.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Os sentimentos são invisíveis, nós podemos apenas enxergar seus vestígios e sinais aparentes, mas nunca a intensidade de seu fluxo misterioso. Isso prova que, mesmo que algo seja invisível, continua sendo real.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Este é um ótimo momento para você se entender melhor com as pessoas com que mantém um relacionamento próximo, seja de natureza íntima ou relativo aos compromissos de trabalho e negócios. Aproveite a onda.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Inúmeras questões práticas podem ser resolvidas neste momento, e seria interessante que você se dedicasse a elas, mesmo que na sua imaginação pareça haver objetivos mais nobres e elevados para seguir. Praticidade.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

As facilidades são eventuais e as dificuldades são habituais, essa é a regra da vida na civilização, não porque as coisas devam ser assim, mas porque, infelizmente, as pessoas ainda não aprenderam a colaborar.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)