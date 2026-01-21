Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 21/01: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (21/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

image Saiba quais signos mais combinam no amor e no sexo, segundo os astros
Conexões amorosas prometem conexões intensas, inesperadas e cheias de sintonia


image Márcia Sensitiva revela signos com mais sorte em 2026; veja o ranking
Astróloga explica que 2026 trará mais fluidez para alguns signos, enquanto outros precisarão de paciência e adaptação

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

De vez em quando é preciso passar a limpo sua relação com as instituições oficiais, colocando em dia as documentações, impostos e essas coisas que seria melhor ver pelas costas, mas que existem assim mesmo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Prometa só e unicamente aquilo que seja capaz de cumprir, porque nesta parte do caminho você atrapalharia tudo caindo na tentação de vender um peixe inexistente. Resista a essa tentação, faça só o que seja possível.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

É desgastante ter de esclarecer fofocas, e seria melhor nem dedicar muito tempo a isso, porque sua dedicação sinalizaria que haveria algo verdadeiro nelas. Procure tratar as fofocas com indiferença, isso as anulará.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Seguir em frente é preciso, apesar de todo o desgaste que a situação atual provoca. No meio desses aparentes perigos do caminho surge a oportunidade de você reclamar seus direitos e conseguir resultados positivos.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

O que a princípio pareceria uma adversidade, logo mais se transformará num cenário favorável para você. Portanto, evite se estender demais em qualquer tipo de susto que levar, porque esse não tem relevância.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

O cardápio das potencialidades está aberto diante de sua alma, e agora é o momento certo para usar seu discernimento e selecionar aquelas às quais dedicará seu tempo e esforço para fazer acontecer. Em frente.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Quanto maior seja a precisão de seus desejos, maiores também serão as chances de os satisfazer, sem muito esforço inclusive. Porém, em geral, a alma se conforma com visões imprecisas, e isso atrapalha tudo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Toda essa movimentação da atualidade aponta para um único destino, a tendência de sua vida não ser mais a mesma de antes. Isso pode ser tanto objeto de celebração quanto de luto, dependendo de seus objetivos.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Todo esse barulho ao seu redor tira o foco do que é oportuno fazer, ficar em silêncio para amadurecer melhor as ideias e selecionar algumas poucas para se dedicar a colocar mãos à obra. Tome distância de todos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Faça o que seja mais seguro, e para isso será necessário usar o discernimento e selecionar as experiências que pareçam conduzir a esse estado de coisas, resistindo à tentação de se envolver nalguma encrenca.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Mesmo que você não saiba direito o que fazer, algo será feito, e por mais atrapalhada que seja a ação, ainda assim será melhor do que continuar esperando que o cenário desanuvie e se torne favorável a você. Em frente.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

É fundamental que você, nas suas reflexões e meditações, seja exato e sincero em tudo que pensa, evitando cair na tentação de puxar a sardinha para seu lado e justificar o que, inclusive, seria injustificável.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

