O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 20/12: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste sábado, 20 de dezembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sábado (20/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e a previsão e as reflexões que os astros trazem para o seu dia.

🔮 Saiba qual é o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Se as circunstâncias impedem sua alma de alçar o voo que deseja, melhor respeitar as circunstâncias ao invés de teimar em seguir em frente, quando todos os sinais indicam o contrário. No fim, tudo é uma escolha.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Ainda que você não aprecie todas as pessoas com que precisa se encontrar neste momento, faça um esforço para esbanjar simpatia, porque assim, inclusive, vai ser mais fácil você se livrar delas, sem arrumar conflito.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

 Aquilo que certas pessoas fazem e dizem toca em nervos de sua alma, e pareceria inevitável reagir, porém, se você puder se conter poupará energia indispensável para continuar fazendo tudo do seu jeito. É assim.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Está difícil, senão impossível, encontrar consenso, porque mesmo que as pessoas pareçam concordar na palavra, na hora de fazer a coisa adquire o tom de discordância que não ajuda em nada a tudo ficar em ordem.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Nem tudo dará certo, mas isso não há de se tornar objeto de ansiedade, porque os resultados compensarão, ainda que sua alma não consiga dar conta de tudo que pretendia. Faça o que estiver ao seu alcance.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Para que tudo saia do jeito que você pretende, melhor não elevar demais suas expectativas, mas se adaptar ao que seja possível, evitando cair no conto que as pessoas prometem, mas que depois não entregam. É por aí

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Evite se preocupar com que se vai ou não dar conta de tudo que acontece atualmente, porque sem se deixar levar por essa ansiedade tola e traidora, você verá que tudo se resolve com mínimo estresse. É só seguir em frente.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Seria ideal ter tudo sob controle, mas acontece que o cenário que você precisaria controlar resiste a qualquer tipo de movimento nessa direção, apresentando imprevistos o tempo inteiro. Procure se adaptar a isso.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Querendo que tudo seja fácil e simples, é bom você olhar para sua própria atuação, porque corre o risco de complicar desnecessariamente as coisas. Isso acontece inadvertidamente, claro, sem verdadeira intenção.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Difícil deixar para depois quando a alma se sente cheia de si, porém, se você observar melhor as circunstâncias, perceberá que as coisas andam bastante atrapalhadas. Melhor esperar por um momento melhor, isso sim.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

A orientação que sua alma busca terá de ser selecionada no meio de conselhos discordantes entre si. É preciso ouvir o que as pessoas andam dizendo, porém, mais importante ainda é usar o discernimento para selecionar.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Seria sábio você contar o tempo de outra maneira diferente do que a do calendário, que manda o ano terminar logo mais. Acontece que há muita mais coisa que precisa de continuidade do que de finalização. Ou não?

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

