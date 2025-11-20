Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 20/11: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 20 de novembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (20/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

As coisas acontecem mesmo sua alma não sabendo bem como acontecem. É hora de se deixar levar pela onda misteriosa da Vida, porque ainda que isso dê um tanto de ansiedade, ao mesmo tempo a confiança na Vida compensa sempre.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

 Pessoas lindas e pessoas ruins se misturam nesta parte do caminho, porém, deixando suas preferências de lado, seria mais importante você selecionar as pessoas pelo grau de utilidade que possam ter para seus projetos.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

De vez em quando sua alma não consegue entender como tudo dá certo, e se preocupa com não ter domínio total sobre a marcha dos acontecimentos. Se você relaxar e tornar sereno seu coração, saberá como fazer.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Permita que sua mente voe longe na imaginação, sem compromisso algum com a realidade concreta, porque ainda que isso envolva fantasias inalcançáveis, pelo menos configurará um momento de liberdade, que trará benefícios.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Ainda que seja arriscado, vale mais a pena errar por exagero de movimentos do que sua alma preferir ser tímida. Este é um momento em que a incerteza não há de servir para você deixar de fazer o necessário. Em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As ótimas ideias que as pessoas apresentam não devem resultar em você assumir compromissos que, depois, se agregarão aos já existentes, e as tais pessoas que apresentaram as ideias somem, sem oferecer ajuda nem nada.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Mantenha a temperança, isto é, procure dosar com sabedoria todos os ingredientes que compõem esse cenário complexo com que sua alma precisa lidar na atualidade. Manter a temperança é o melhor que se pode fazer

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Obter prazer e regozijo é essencial, porém, é ainda melhor quando você encontra alguém com quem compartilhar os bons momentos. Agora é quando sua alma precisa fazer conexões sociais em busca dessas pessoas. Em frente.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Apesar de todas as demandas que sua alma não teria como satisfazer agora, é importante que você mantenha a cabeça e coração em seus devidos lugares, e nesse sentido ajuda muito se focar nas questões cotidianas.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

 A diversidade de acontecimentos há de ser administrada com sabedoria e serenidade, porque não seria possível suprir a demanda de urgência com que esses se apresentam nem tampouco pela mão ansiosa das pessoas.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Tudo que você possa fazer em nome de sua segurança e conforto agregará auspícios a este momento. Uma vez que sua alma se sinta bastante bem, então você poderá retornar a distribuir os benefícios a todas as pessoas.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Você verá que, apesar de todas suas preocupações e ansiedades, o fim do mundo não vai acontecer, de novo! Se a cada momento de ansiedade você ganhasse um pouco de dinheiro, é certo que a essa altura a riqueza seria imensa.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

