O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 20/09: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste sábado, 20 de setembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sábado (20/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Ainda que você se arme de toda a boa vontade do Universo, mesmo assim vai ficar curta para dar conta de tudo que anda acontecendo nesta parte do caminho. Melhor mesmo será você não se apegar aos resultados esperados.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Fazer sempre seu gosto poderia parecer o melhor dos mundos, porém, desse jeito sua alma iria ficando a cada dia mais e mais ensimesmada, até chegar o tempo em que você não conheceria nada além do que seus desejos.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Aquilo que parece fácil na mão das pessoas não é porque seja fácil em si mesmo, mas porque essas pessoas treinaram tanto que desempenham suas funções como se fossem simples. Faça a sua parte e treine também.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

As negociações e combinados que forem feitos hoje precisarão de revisão, portanto, será melhor nada fazer de forma definitiva, apenas pontuar o que eventualmente precisa ser feito com urgência e nada além disso.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Aquilo que parecia seguro e combinado vai precisar de revisão, porque o cenário anda mudando com tamanha rapidez que tudo precisa ser revisto, de modo a fazer adaptações pertinentes e que tudo continue bem. Em frente.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

A boa vontade é imprescindível, mas não dá conta de tudo quando parece haver uma conspiração para que todos os perrengues aconteçam ao mesmo tempo. Não importa, continue em frente, transcenda essa situação. Você pode.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Os contratempos não precisam ser tratados como profecias do que estaria vindo por aí, são questões passageiras que precisam ser encaradas com serenidade, com a alma ciente de que vão passar sem deixar rastros. Em frente.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Os sorrisos sedutores são atraentes, porém, é melhor sua alma resistir nesta parte do caminho, para evitar cair em algum golpe, o qual pode ser feito sem má intenção, mas por pessoas desorientadas. Evite isso.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A necessidade de as pessoas se entenderem e se organizarem para atuar em conjunto não há de eclipsar a atenção que sua alma precisa ter sobre cada um dos passos nessa direção. As pessoas são naturalmente egoístas.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Tudo que se apresentar com cara de facilidade precisa de muita atenção de sua parte, porque provavelmente só mostra em primeiro lugar essa cara, para depois trazer todas as complicações que se escondem.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

A sedução e o engano andam de mãos dadas, de um jeito tão avassalador que parece até que as pessoas querem ser enganadas, desde que devidamente seduzidas. É um jogo difícil de transcender, requer sabedoria.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Os problemas alheios não são toxinas das quais sua alma deva fugir, como se houvesse possibilidade de contágio, porém, tampouco seria o caso de você colocar todo mundo que sofre sob sua asa protetora. Equilíbrio.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de OLiberal.com)

